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Смаилов поручил акимам шести регионов объявить выговор своим заместителям

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Правительство РК
Правительство РК. Фото: t.me/KZgovernment

Вчера в правительстве обсудили новые меры по борьбе со стихийными свалками и управлению отходами. В рамках обсуждения Алихан Смаилов дал поручения, передает NUR.KZ со ссылкой на кабмин.

Как сообщается на сайте правительства РК, с докладами выступили министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, а также аким области Ұлытау Берик Абдыгалиулы, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев и аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов.

Премьер-министр подчеркнул, что вопросы стихийных свалок и развития инфраструктуры управления отходами являются одними из самых острых.

"Мы уже рассматривали их на заседании правительства в сентябре текущего года. Был дан ряд поручений, в том числе в 2 раза сократить количество стихийных свалок. В целом регионами проводится соответствующая работа.

Однако область Ұлытау, Алматинская и Мангистауская области показали самые слабые результаты. Поручаю акимам данных регионов объявить строгие выговоры курирующим заместителям", — сказал Алихан Смаилов. 

Он также добавил, что в 75% районов и городов до сих пор не начата разработка программ управления коммунальными отходами.

"Сроки уже давно прошли. Например, не разработан ни один план в Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях и опять в Мангистауской области. Поэтому акимам этих регионов также следует объявить выговоры своим курирующим заместителям за неисполнение поручения", — указал глава правительства. 

При этом он подчеркнул, что, если вся работа не будет завершена до 1 апреля, будут приняты соответствующие дисциплинарные меры.

Напомним, в конце ноября аким Павлодарской области Асаин Байханов объявил выговор руководителю регионального управления транспорта и автомобильных дорог Канату Кашкирову прямо на совещании.

В октябре строгий выговор был вынесен заместителю акима Павлодара за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Причиной послужило уличение в коррупции двух сотрудников акимата.

Весной глава Северо-Казахстанской области сделал выговор акиму Петропавловска после крупного пожара, уничтожившего более десятка домов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2051598-smailov-poruchil-akimam-shesti-regionov-obyavit-vygovor-svoi-zamam/

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