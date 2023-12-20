Смаилов поручил акимам шести регионов объявить выговор своим заместителям

Вчера в правительстве обсудили новые меры по борьбе со стихийными свалками и управлению отходами. В рамках обсуждения Алихан Смаилов дал поручения, передает NUR.KZ со ссылкой на кабмин.

Как сообщается на сайте правительства РК, с докладами выступили министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, а также аким области Ұлытау Берик Абдыгалиулы, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев и аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов.

Премьер-министр подчеркнул, что вопросы стихийных свалок и развития инфраструктуры управления отходами являются одними из самых острых.

"Мы уже рассматривали их на заседании правительства в сентябре текущего года. Был дан ряд поручений, в том числе в 2 раза сократить количество стихийных свалок. В целом регионами проводится соответствующая работа.

Однако область Ұлытау, Алматинская и Мангистауская области показали самые слабые результаты. Поручаю акимам данных регионов объявить строгие выговоры курирующим заместителям", — сказал Алихан Смаилов.

Он также добавил, что в 75% районов и городов до сих пор не начата разработка программ управления коммунальными отходами.

"Сроки уже давно прошли. Например, не разработан ни один план в Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях и опять в Мангистауской области. Поэтому акимам этих регионов также следует объявить выговоры своим курирующим заместителям за неисполнение поручения", — указал глава правительства.

При этом он подчеркнул, что, если вся работа не будет завершена до 1 апреля, будут приняты соответствующие дисциплинарные меры.

Напомним, в конце ноября аким Павлодарской области Асаин Байханов объявил выговор руководителю регионального управления транспорта и автомобильных дорог Канату Кашкирову прямо на совещании.

В октябре строгий выговор был вынесен заместителю акима Павлодара за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Причиной послужило уличение в коррупции двух сотрудников акимата.

Весной глава Северо-Казахстанской области сделал выговор акиму Петропавловска после крупного пожара, уничтожившего более десятка домов.