Чиновник не подготовился к совещанию и получил выговор в Павлодаре

Аким Павлодарской области Асаин Байханов объявил выговор руководителю регионального управления транспорта и автомобильных дорог Канату Кашкирову прямо на совещании, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в ходе совещания аким Павлодарской области не принял отчет руководителя управления транспорта и автомобильных дорог Каната Кашкирова о подготовке автомобильных дорог к зимнему периоду из-за неподготовленности докладчика к обсуждаемому вопросу.

"Глава региона подчеркнул, что требует от подчиненных профессионализма и компетентности в работе по курируемым направлениям. Управлению транспорта и автомобильных дорог поручено осуществить выезд специалистов в каждый район, ознакомиться с ситуацией по готовности районных дорог к зимнему периоду и доложить об этом на следующем совещании. Руководителю ведомства вынесено дисциплинарное взыскание в виде выговора", - отметили в акимате региона.

По информации официального сайта Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области, Канат Кашкиров родился в Павлодарском районе в 1973 году.

В 1995 году окончил Павлодарский государственный университет им. Торайгырова по специальности "инженер-строитель-технолог", а в 2003 году получил специальность "менеджер государственного управления". Имеет степень магистра техники и технологий.

Трудовой путь начал в 1995 году в качестве мастера строительного участка.

С 2002 по 2007 годы трудился в должностях главного специалиста Управления благоустройства Павлодара, Департамента индустрии и торговли Павлодарской области, Департамента предпринимательства и промышленности Павлодарской области и Управления государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области.

С 2007 по 2011 годы был начальником отдела мониторинга и анализа строительства при Управлении государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области, а также директором Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования Павлодарской области.

В период с 2011 по 2017 годы руководил Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области, Департаментом государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области, который позже был переименован в управление государственного архитектурно-строительного контроля.

С 2017 года до октября 2021 года возглавлял Железинский район, а затем стал руководителем Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области.

Напомним, ранее Асаин Байханов прямо в ходе совещания, на котором обсуждался вопрос ликвидации последствий урагана, выразил свое недовольство работой акимов некоторых городов и районов, а также ответственных областных ведомств. Руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Ержан Салханов был освобожден от должности за слабую организацию работы в вверенной ему сфере.