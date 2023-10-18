Заместителю акима Павлодара объявили строгий выговор

Один из заместителей акима Павлодара, курирующий вопросы земельных отношений, получил строгий выговор за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Причиной послужило уличение в коррупции двух сотрудников акимата, передает NUR.KZ со ссылкой на региональный Антикор.

В Департаменте Агентства по противодействию коррупции по Павлодарской области сообщили, что в получении взяток заподозрили помощника акима города, а также главу отдела земельных отношений.

"В ходе следствия выявлены ряд проблем и недостатков по вопросам рассмотрения обращений о предоставлении права землепользования (продлении сроков). В частности, отсутствие эффективной процедуры рассмотрения обращений физических и юридических лиц, необоснованное предоставление земельных участков", - сообщили в ведомстве.

В результате расследования удалось вернуть два участка, которые выдали необоснованно. Ряд сотрудников отдела земельных отношений закрепили за своевременным рассмотрением обращений по продлению сроков аренды земли. Также были наказаны чиновники.

"По представлению Антикоррупционной службы приказом акима Павлодара за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей к дисциплинарному взысканию (строгий выговор) привлечены заместитель акима Павлодара, курирующий вопросы земельных отношений, руководитель ГУ "Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Павлодара", а также заведующий сектором по оформлению земельных участков ГУ "Отдел земельных отношений Павлодара", - сообщили в Антикоре.

По информации официального сайта акимата Павлодара, главой города является Хасар Хабылбеков. Он был назначен на эту должность в сентябре 2023 года, а до этого занимал пост первого заместителя акима Павлодарской области.

Его заместители - Арслан Калиякбаров, Светлана Гладышева и Кадиша Беготаева. При этом, как известно, первого судят в Павлодаре. Уголовное дело рассматривают по ст.366 ч.2 УК РК (Получение взятки в значительном размере).

По версии следствия, Арслан Калиякбаров потребовал от предпринимателя "откат" от суммы за ремонт дорог в селе Кенжеколь. Изначально он стал высказывать претензии по качеству и после предложил беспрепятственное подписание актов за вознаграждение.

В Антикоррупционной службе назвали и сумму предполагаемой взятки - 1,8 млн тенге.