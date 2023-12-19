Три аэропорта в Казахстане хотят передать в управление глобальным инвесторам

Три казахстанских аэропорта могут передать в доверительное управление глобальным инвесторам, об этом в своем докладе на заседании кабмина сообщил министр транспорта Марат Карабаев, передает NUR.KZ.

"Ведутся переговоры по передаче аэропортов Актобе, Туркестан и Кызылорда в доверительное управление крупным глобальным инвесторам, имеющим опыт работы в этой сфере.

В общей сложности на данные работы привлекаются 2 млрд 400 млн долларов частных инвестиций, в том числе иностранных", – сообщил глава Минтранспорта.

Напомним, в конце ноября Минтранспорта Марат Карабаев рассказал, почему аэропорт Шымкента сняли с торгов.

"Аэропорт Шымкента был снят (с торгов – прим.авт.), чтобы привлечь туда инвестора. То есть не на приватизацию (нацеленность – прим.авт.), а на инвестора, речь идет о конкретном инвесторе. Рядом идет строительство комплекса группы компаний Scat и мы сейчас ведем переговоры, чтобы передать аэропорт конкретному инвестору, чтобы все в одном комплексе было", – заявил министр Марат Карабаев.

Он добавил, что рассматриваемый для аэропорта Шымкента инвестор – это казахстанская компания.

Также министр транспорта отреагировал на ситуацию в аэропорту Алматы, на который казахстанцы жалуются из-за постоянных очередей и неудобства здания.

"В алматинском аэропорту в июне 2024-го года будет совершенно новый комплекс. Если пропускная способность аэропорта была всего 2,5 миллиона человек в год, а в аэропорту 10 миллионов человек, считайте, что аэропорт сверх своей возможности работает. Отсюда и очереди, отсюда и жалобы населения", – сказал он.

Кроме того, сегодня в своем докладе Марат Карабаев сообщил, что акиматам поручено принять меры по возврату ранее предоставленных земельных участков около аэропортов.