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Ежегодных премий не будет: порядок премирования в нацкомпаниях изменили в Казахстане

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Деньги в конверте
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Руководители национальных компаний в Казахстане могут получать годовые премии за определенные заслуги. Однако теперь порядок их назначения изменился. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Министерство труда и социальной защиты населения утвердило приказ с новыми правилами, затрагивающими условия оплаты труда и премирования руководителей национальных компаний и акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству.

Были пересмотрены и вопросы назначения годовых премий руководителям таких компаний.

Отмечается, что годовая премия – это вознаграждение по итогам работы за год, выплачиваемое руководящим работникам организации один раз в год в зависимости от результатов работы с целью материального поощрения достигнутых успехов и повышения эффективности работы.

Что изменится

Согласно тексту приказа, к руководящим должностям нацкомпаний относятся:

  • первый руководитель;
  • заместитель руководителя;
  • член исполнительного органа (правления).

Им могут полагаться годовые премии, которые присуждаются "в целях усиления заинтересованности руководящих работников организации в повышении эффективности производства и качества работы по итогам работы за года зависимости от результатов работы, а также достигнутых успехов производится выплата годовой премии".

При этом в документе отмечается, что годовая премия не носит постоянный характер.

Размер премиальной выплаты определяется на основе индивидуального подхода к оценке деятельности каждого руководящего работника и зависит от качественных и количественных показателей выполнения их плана развития.

Напомним, что в Казахстане могут оштрафовать за принятие на работу бывших коррупционеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2031248-ezhegodnyh-premiy-ne-budet-poryadok-premirovaniya-v-natskompaniyah-izmenili-v-kazahstane/

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