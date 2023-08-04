Ежегодных премий не будет: порядок премирования в нацкомпаниях изменили в Казахстане

Руководители национальных компаний в Казахстане могут получать годовые премии за определенные заслуги. Однако теперь порядок их назначения изменился. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.
Министерство труда и социальной защиты населения утвердило приказ с новыми правилами, затрагивающими условия оплаты труда и премирования руководителей национальных компаний и акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству.
Были пересмотрены и вопросы назначения годовых премий руководителям таких компаний.
Отмечается, что годовая премия – это вознаграждение по итогам работы за год, выплачиваемое руководящим работникам организации один раз в год в зависимости от результатов работы с целью материального поощрения достигнутых успехов и повышения эффективности работы.
Что изменится
Согласно тексту приказа, к руководящим должностям нацкомпаний относятся:
- первый руководитель;
- заместитель руководителя;
- член исполнительного органа (правления).
Им могут полагаться годовые премии, которые присуждаются "в целях усиления заинтересованности руководящих работников организации в повышении эффективности производства и качества работы по итогам работы за года зависимости от результатов работы, а также достигнутых успехов производится выплата годовой премии".
При этом в документе отмечается, что годовая премия не носит постоянный характер.
Размер премиальной выплаты определяется на основе индивидуального подхода к оценке деятельности каждого руководящего работника и зависит от качественных и количественных показателей выполнения их плана развития.
Напомним, что в Казахстане могут оштрафовать за принятие на работу бывших коррупционеров.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2031248-ezhegodnyh-premiy-ne-budet-poryadok-premirovaniya-v-natskompaniyah-izmenili-v-kazahstane/