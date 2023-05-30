Незаконно выданные участки вблизи аэропортов могут изъять в Казахстане

Аэропорт Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев сегодня на заседании кабмина коснулся незаконной застройки приаэродромных территорий, передает корреспондент NUR.KZ.

Карабаев сообщил, что проверки Генеральной прокуратуры показали, что в границах санитарно-защитной зоны аэропортов местными исполнительными органами предоставлено порядка 1,2 тыс. участков, на которых возведено свыше 900 строений. В их числе жилые, коммерческие и другие объекты.

Указал он и на факты возведения свыше 100 тыс. различных объектов без согласования комиссий аэропортов в пределах приаэродромной территории.

"Наиболее критичная ситуация с незаконной застройкой наблюдается в городах Алматы, Шымкент, Атырау и Актобе", - заявил он.

Министр отметил, что для установления четких требований по использованию приаэродромных территорий введены поправки, в части порядка предоставления прав на земельные участки, расположенных на приаэродромной территории.

"Авиационная администрация Казахстана наделена компетенцией по выдаче разрешения на деятельность, представляющей угрозу безопасности полетов. Со стороны местных исполнительных органов необходимо принятие действенных мер по соблюдению требований законодательства при выдаче земельных участков на приаэродромной территории и принятие соответствующих мер по ранее возведенным незаконным строениям", - резюмировал глава МИИР.

Отметим, что о незаконных постройках близ аэропортов в Казахстане заговорили после трагедии с самолетом Bek Air в декабре 2019 года. Летевший в столицу самолет врезался в бетонный забор и протаранил частный дом близ аэропорта Алматы. Жертвами трагедии стали 13 человек, почти 70 человек пострадали.

В мае 2021 года завершился суд по делу о незаконной продаже земли близ аэропорта уже завершен. Районных чиновников, продавших земли, и риелтора признали виновными и назначили им сроки.

Расследование самой авиакатастрофы завершилось лишь в сентябре 2022 года - в МИИР объяснили почему воздушное судно рухнуло после взлета.

Также отметим, в феврале текущего года стало известно о том, что Антикоррупционная служба ведет расследование в отношении сотрудников КГА по факту незаконной постройки домов близ аэропорта Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022597-nezakonno-vydannye-uchastki-vblizi-aeroportov-mogut-izyat-v-kazahstane/