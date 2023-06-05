Президент аэропорта Алматы рассказал, что будет с заброшенными терминалом и гостиницей рядом

Альп Эр Тунга Эрсой. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

О судьбе заброшенного здания терминала аэропорта, а также заброшенной гостиницы поблизости рассказал президент аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой, передает корреспондент NUR.KZ.

По его словам, территория, на которой располагается заброшенное здание терминала, не принадлежит аэропорту.

"Она принадлежит бывшему руководству аэропорта, и нам приобретать здание нет смысла, поскольку оно находится за ВПП и не совсем удобно им пользоваться. Сейчас аэропорт Алматы делает мастер-план - это план развития на следующие 30 лет, и как только он будет готов, возможно, мы будем приобретать некоторые территории, находящиеся возле аэропорта, для дальнейшего инфраструктурного развития", - сообщил Эрсой.

Он также ответил на вопрос о том, какая судьба ждет гостиницу, которая находится рядом со строящимся терминалом.

"Мы будем это здание реконструировать, так как нам нужен отель для пассажиров, офисы и конференц-комнаты. В дальнейшем мы будем решать, будет ли это отель или офисные помещения, так как авиакомпании растут и их потребности тоже растут", - заключил президент аэропорта.

Напомним, ранее сообщалось, что коммерческие помещения аэропорта Алматы вернули в государственную собственность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023398-prezident-aeroporta-almaty-rasskazal-chto-budet-s-zabroshennymi-terminalom-i-gostinitsey-ryadom/