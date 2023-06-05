Дома, расположенные возле аэропорта Алматы, могут снести

Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Президент Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой рассказал, что в городе проводится аудит зданий, расположенных близ воздушной гавани, передает корреспондент NUR.KZ.

По его словам, определенные здания не могут быть построены в санитарно-защитной зоне.

"Но, к сожалению, как-то они были построены в этой санитарно-защитной зоне, однако сейчас, из-за того что это может повлиять на безопасность полетов, мы тесно работаем с КГА и акиматами Алматы и Талгарского района, чтобы сделать отчуждение домов и от них избавиться, так как они входят в санитарно-защитную зону", - говорит президент аэропорта.

Эрсой отметил, что от оси ВПП до жилых строений расстояние, согласно рекомендациям ИКАО, должно составлять 140 метров.

На данный момент в Алматы это расстояние составляет 130 метров, говорит Эрсой.

"Но в данный момент от нас требуют, чтобы это расстояние составляло 190 метров. Чтобы понять, действительно ли это влияет на безопасность полетов, мы пригласили специальную организацию, комиссию, которая приехала из разных аэропортов мира, чтобы сделать исследование и сказать, действительно ли это мешает. По заключению аудита мы будем решать, какие дома попадают в эту категорию", - заключил спикер.

Напомним, 27 декабря 2019 года судно авиакомпании Bek Air потерпело крушение, врезавшись в бетонный забор и протаранив частный дом. Жертвами трагедии стали 13 человек, почти 70 человек пострадали.

В мае 2021 года завершился суд по делу о незаконной продаже земли близ аэропорта. Районных чиновников, продавших земли, и риелтора признали виновными и назначили им сроки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023397-doma-raspolozhennye-vozle-aeroporta-mogut-snesti/