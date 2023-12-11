Увольнение вице-министра Жандоса Нурмаганбетова объяснили в Минэнерго

В Минэнерго опровергли слухи об отставке вице-министра энергетики Жандоса Нурмаганбетова якобы из-за коммунальных аварий в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

В эти выходные на ТЭЦ и теплосетях ряда регионов Казахстана произошли аварии, из-за чего в сильные морозы люди остались практически без тепла.

После аварий в СМИ и соцсетях стали распространяться слухи о том, что вице-министр Жандос Нурмаганбетов, который курировал эти вопросы, может лишиться кресла.

В Минэнерго прокомментировали эту информацию.

"Вице-министр энергетики Жандос Нурмагамбетов с 16 ноября по 15 декабря находится в трудовом отпуске с последующим увольнением в связи с переходом на другую работу.

Информация о якобы конфликте между вице-министром и руководством ведомства, которая распространяется в сети, не соответствует действительности", – заявил советник министра энергетики Шынгыс Ильясов.

Отметим, что согласно информации на официальном сайте Минэнерго, Жандос Нурмаганбетов отвечал за:

развитие атомной энергетики;

электроэнергетику;

урановую промышленность;

развитие возобновляемых источников энергии.

Пост вице-министра энергетики он занимал с декабря 2021 года.

Жандос Нурмаганбетов. Скриншот: gov.kz

Напомним, в ночь с 9 на 10 декабря в Балхаше и Актау из-за аварии часть населения осталась без отопления, в Атырау наблюдались проблемы с водоснабжением.

Кроме того, на Экибастузской ТЭЦ было выявлено повреждение на золопроводе. Из-за этого была затоплена багерная насосная второго цеха водогрейных котлов. Днем в ТОО "Экибастузтеплоэнерго" сообщили, что работы по восстановлению ТЭЦ все еще продолжаются, на месте работали свыше ста человек.

Сегодня утром аким Павлодарской области Асаин Байханов подчеркивал, что в настоящее время станция вышла на заданные параметры – скоро тепло вернется в дома жителей Экибастуза.