"Было немножко стыдно": глава "Атамекена" – о появлении перед Токаевым в итальянской обуви

Председатель президиума "Атамекен" Раимбек Баталов сообщил, что Касым-Жомарт Токаев приехал на вручение премий "Алтын Сапа" и "Парыз" в обуви казахстанского производства, пишет корреспондент NUR.KZ.

Председатель президиума "Атамекен" Раимбек Баталов выразил мнение, что на вручении премий "Алтын Сапа" и "Парыз" в этом году очень хорошо была представлена легкая промышленность.

Также Баталов рассказал, что Токаев приехал на мероприятие в обуви казахстанского производства.

"Президент акцентировал: "Вообще-то, я в такой сильный мороз приехал (на вручение в здание Конгресс-центра – прим. ред.) в казахстанской обуви. Он спросил, какая обувь у меня. Мне было немножко стыдно. Я имею казахстанскую обувь, но сегодня в итальянской.

Но президент очень патриотично подходит (к этому вопросу – прим. ред.) и сам лично популяризирует отечественных товаропроизводителей. Это такой маленький, но очень важный нюанс", – подчеркнул глава НПП.

В целом, по его словам, палата считает положительными моменты, когда отечественные товаропроизводители пользуются колоссальным успехом у населения, особенно национальная одежда.

"Это такой сейчас хороший тренд. Мы убеждены и надеемся, и еще раз подчеркну: фокус следующего года сделаем на казсодержании и добавим профессии (при вручении – прим. ред.)", – резюмировал Баталов.

Отметим, что в декабре прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев во время поездки в Узбекистан надел обувь отечественного производства. Казахстанский журналист Адиль Балтабаев тогда подчеркнул, что глава государства не в первый раз отдает предпочтение нашему бренду – так же он делает во время своих визитов по регионам.

В течение ряда зарубежных поездок в 2022 году Токаев тоже отдавал предпочтение казахстанской обуви.

Напомним, что сегодня президент выступил на церемонии награждения лауреатов премии "Алтын сапа" и "Парыз". В своей речи, среди прочего, Токаев назвал исторической вехой тот факт, что недавно численность Казахстана достигла 20 миллионов человек, высказался о развитии ИИ в стране, заявил, что спрос с нового собственника Qarmet будет очень жесткий.