Токаев прилетел в Катар в обуви казахстанского производства (фото)

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев для последних зарубежных визитов выбрал обувь казахстанского производства. На деталь гардероба главы государства обратил внимание основатель бренда "Shoes Republic" Даурен Раманкул. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Даурен Раманкул разместил у себя на странице фото Токаева с прошедшего в Санкт-Петербурге международного экономического форума.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: facebook.com/daryn.kentauskii

"Мистер президент в обуви Shoes Republic - Қазақстанда жасалған был великолепен на ПМЭФ. Если вы тоже хотите, чтобы ваши шары были видны из космоса, носите правильную обувь", – написал Раманкул.

Коричневые ботинки отечественного производства можно было заметить на президенте и во время его нынешнего визита в Катар. Сегодня ночью Касым-Жомарт Токаев прибыл в катарскую столицу – Доху, где уже успел провести встречу с одним из местных чиновников.

Токаев прибыл в Катар. Фото: t.me/bort_01

Предприниматель отметил, что президент Казахстана всегда выбирает обувь отечественного производства.

"Он всегда в нашей обуви. Месяц назад в ОДКБ президент и его охрана были в нашей обуви.

Кстати, самое смешное, мы отправляем "Казпочтой" в Акорду. Уже даже курьеры не удивляются когда забирают посылку. Президент на "Каспи голд" не переводит, хочет чтобы налоги платили", – написал казахстанец.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1974960-tokaev-priletel-v-katar-v-obuvi-kazahstanskogo-proizvodstva-foto/