Наркозависимых среди полицейских будут выявлять в Казахстане

Глава МВД Ержан Саденов в кулуарах мажилиса рассказал, какие меры борьбы с наркотиками будут вводить в собственных рядах, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава МВД Ержан Саденов сообщил, что в рамках комплексного плана вводится скрининг, в рамках которого будут выявлять наркозависимых среди полицейских.

"При выявлении, по отношению к этому сотруднику будут приняты меры дисциплинарного характера. Если будет выявлено хранение, тогда будет применена уголовная ответственность. Мы будем проводить скрининги и уточнять. У нас среди полицейских не должно быть такого", - заявил он.

Он также прокомментировала ранее озвученное предложение о проведении такого скрининга и среди школьников страны.

"Вопрос открытый. Пока еще решение не принято", - резюмировал Саденов.

Сегодня мы сообщали о том, что глава МВД Ержан Саденов на правчасе в мажилисе рассказал о планах по либерализации наказания для наркосбытчиков в Казахстане. В частности, речь идет об излишней репрессивности наказания к закладчикам наркотиков, об активном вовлечении в это дело молодежи и подростков.

Сейчас же ведомством предусматривается возможность освобождения от ответственности наркосбытчика, если преступление совершено впервые, виновные активно сотрудничают со следствием.

Также в Казахстане за употребление наркотиков дома предложили вернуть адмответственность. Такое предложение озвучено депутатом Снежанной Имашевой.

Она же озвучила идею использовать растущую в Казахстане коноплю во благо развития экономики. Депутат считает, что используя научные исследования, можно создать новый кластер экономики. И предложила правительству оценить потенциал и возможность использования этого природного ресурса.

В сентябре мы также сообщали о том, что школьников, военных и чиновников в Казахстане хотят начать проверять на наркотики. Проведение такого скрининга на выявление наркотиков в биологических средах включено в комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы.