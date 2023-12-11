Легализовать в Казахстане марихуану и производить из нее лекарства предложила депутат

Депутат Снежанна Имашева на правчасе в мажилисе предложила использовать растущую в Казахстане коноплю во благо развития экономики, передает корреспондент NUR.KZ.

Снежанна Имашева отметила, что в Казахстане расположена Чуйская долина – место произрастания наркосодержащей конопли.

"Единственные меры по борьбе с этим природным очагом – это контроль за территорией, изъятие и последующее уничтожение дикорастущей конопли. Меры дорогие, неэффективные и плохо выполнимые", – заявила она.

В подтверждение она привела статданные: ежегодно правоохранительные органы изымают 20-25 тонн наркотических средств и 95% приходятся на средства каннабисной группы.

"Вероятно, что это только верхушка айсберга. Между тем, проблему дикорастущей конопли можно было бы обратить и во благо развития региона. Используя научные исследования, создать новый кластер экономики. Правительству следовало бы оценить потенциал и возможность использования этого природного ресурса, к примеру, в фармацевтике. Взяв за пример опыт передовых стран, которые производят медицинские препараты на основе каннабиса", – сказала депутат.

Также сегодня Снежанна Имашева предложила внедрить административную ответственность за употребление наркотиков дома и других местах.

"Комитет по законодательству мажилиса полагает, что наряду с уже имеющейся уголовной ответственностью необходимо внедрить и административную. В итоге немедицинское употребление наркосредств в общественных местах будет караться уголовным законом, а во всех остальных случаях – дома, в машине, в клубе, в притоне, административным", – сказала она.

Между тем глава МВД Ержан Саденов рассказал о планах по либерализации наказания для наркосбытчиков в Казахстане.

"Предусматривается возможность освобождения от ответственности наркосбытчика, если преступление совершено впервые, виновные активно сотрудничают со следствием", – сообщил министр.

Напомним, что еще в прошлом году в МВД рассказывали, могут ли легализовать марихуану в Казахстане.

"Это не только противоречит базовым принципам Конвенций ООН и национального законодательства, но и, как показывает международный опыт, не решает проблему незаконного оборота каннабиса и его производных", – говорили тогда в ведомстве.