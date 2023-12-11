Легализовать в Казахстане марихуану и производить из нее лекарства предложила депутат
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Депутат Снежанна Имашева на правчасе в мажилисе предложила использовать растущую в Казахстане коноплю во благо развития экономики, передает корреспондент NUR.KZ.
Снежанна Имашева отметила, что в Казахстане расположена Чуйская долина – место произрастания наркосодержащей конопли.
"Единственные меры по борьбе с этим природным очагом – это контроль за территорией, изъятие и последующее уничтожение дикорастущей конопли. Меры дорогие, неэффективные и плохо выполнимые", – заявила она.
В подтверждение она привела статданные: ежегодно правоохранительные органы изымают 20-25 тонн наркотических средств и 95% приходятся на средства каннабисной группы.
"Вероятно, что это только верхушка айсберга. Между тем, проблему дикорастущей конопли можно было бы обратить и во благо развития региона. Используя научные исследования, создать новый кластер экономики. Правительству следовало бы оценить потенциал и возможность использования этого природного ресурса, к примеру, в фармацевтике. Взяв за пример опыт передовых стран, которые производят медицинские препараты на основе каннабиса", – сказала депутат.
Также сегодня Снежанна Имашева предложила внедрить административную ответственность за употребление наркотиков дома и других местах.
"Комитет по законодательству мажилиса полагает, что наряду с уже имеющейся уголовной ответственностью необходимо внедрить и административную. В итоге немедицинское употребление наркосредств в общественных местах будет караться уголовным законом, а во всех остальных случаях – дома, в машине, в клубе, в притоне, административным", – сказала она.
Между тем глава МВД Ержан Саденов рассказал о планах по либерализации наказания для наркосбытчиков в Казахстане.
"Предусматривается возможность освобождения от ответственности наркосбытчика, если преступление совершено впервые, виновные активно сотрудничают со следствием", – сообщил министр.
Напомним, что еще в прошлом году в МВД рассказывали, могут ли легализовать марихуану в Казахстане.
"Это не только противоречит базовым принципам Конвенций ООН и национального законодательства, но и, как показывает международный опыт, не решает проблему незаконного оборота каннабиса и его производных", – говорили тогда в ведомстве.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2050231-legalizovat-v-kazahstane-marihuanu-i-proizvodit-iz-nee-lekarstva-predlozhila-deputat/