Наказание для "закладчиков" хотят пересмотреть в Казахстане

Глава МВД Ержан Саденов сегодня на правчасе в мажилисе рассказал о планах по либерализации наказания для наркосбытчиков, передает корреспондент NUR.KZ.

Ержан Саденов рассказал о планируемых поправках в законы.

"В обществе муссируется вопрос об излишней репрессивности наказания к закладчикам наркотиков. Это связано с активным вовлечением в это дело молодежи и подростков. В ряды наркодельцов они попадают из-за низкой правовой грамотности, жажды легкой наживы. На сегодня осуждено шесть несовершеннолетних, привлекаются еще 26 подростков.

Здесь также внесены были поправки. Предусматривается возможность освобождения от ответственности наркосбытчика, если преступление совершено впервые, виновные активно сотрудничают со следствием", - сообщил министр.

В то же время, по его словам, разработаны поправки по усилению ответственности за организацию нарколабораторий.

"Сейчас организаторы нарколабораторий привлекаются за приготовление и переработку в целях сбыта наркотиков в группе лиц и особо крупном размере, где санкция от 10 до 15 лет. В предлагаемых поправках эти же деяния будут квалифицироваться по части 4 статьи 297 УК, где санкция предусматривает от 15 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное лишение свободы", - указал глава МВД.