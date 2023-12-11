За употребление наркотиков дома в Казахстане предложили вернуть адмответственность

Депутат Снежанна Имашева сегодня на правчасе в мажилисе предложила внедрить административную ответственность за употребление наркотиков дома и других местах, передает корреспондент NUR.KZ.

Снежанна Имашева напомнила, что в Казахстане употреблять наркотические средства запрещено только в общественных местах.

"Из-за существенной оговорки "общественное место", те, кто употребляют наркотические средства, легко уходят от ответственности сказав одну фразу: "Я употреблял дома, это законно!" При этом в этом году выявлено почти 370 тысяч фактов немедицинского употребления", – добавила она.

По ее словам, к этому часу в мажилисе рассматривается проект закона, где предлагается "Немедицинское употребление наркотических средств и психотропных веществ" перевести обратно в административную юрисдикцию.

"Комитет по законодательству мажилиса полагает, что наряду с уже имеющейся уголовной ответственностью необходимо внедрить и административную. В итоге немедицинское употребление наркосредств в общественных местах будет караться уголовным законом, а во всех остальных случаях – дома, в машине, в клубе, в притоне – административным.

Вкупе они обеспечат безусловный и полный запрет употребления наркотиков в немедицинских целях", – резюмировала Снежанна Имашева.

При этом отметим, что на данный момент в Уголовном кодексе РК существуют статьи:

статья 296 – незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта;

статья 297 – незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов.

Согласно статье 296 УК РК, немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в общественных местах наказывается штрафом в размере до 80 МРП (276 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 20 суток.

При этом незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются штрафом в размере до 160 МРП (552 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток.

Напомним также, что сегодня министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов рассказал о планах по либерализации наказания для наркосбытчиков в Казахстане, и, напротив, по усилению ответственности за организацию нарколабораторий.

Позже депутат Снежанна Имашева высказалась об "оборотнях в погонах", которые совершают наркопреступления в Казахстане. По ее словам, их руководители тоже должны привлекаться к ответственности – понижаться или увольняться с должности.

Кроме того, она предложила легализовать в Казахстане марихуану и производить из нее лекарства.