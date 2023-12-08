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Токаев дал ряд поручений акиму Астаны

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Касым-Жомарт Токаев и Женис Касымбек
Касым-Жомарт Токаев и Женис Касымбек. Фото: Акорда

Президент республики Касым-Жомарт Токаев принял акима Астаны Жениса Касымбека и поставил перед ним ряд задач, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы.

"Президент был проинформирован о том, что по всем ключевым экономическим показателям отмечается положительная динамика. За 10 месяцев текущего года объем инвестиций превысил один триллион тенге.

До конца года планируется ввести в эксплуатацию 25 инвестиционных проектов на общую сумму 87, 7 миллиарда тенге, в том числе 14 проектов – в сфере обрабатывающей промышленности, 7 проектов - в сферах образования и медицины, 4 проекта - в сфере логистики. Данные проекты позволяет создать 1,4 тысячи рабочих мест.

Главе государства также было доложено о ходе отопительного сезона. Текущей осенью было завершено строительство газовой тепловой станции "Юго-Восток", первого этапа газовой тепловой станции "Туран" и первого этапа ТЭЦ-3. Мощность данных объектов жизнеобеспечения составляет 1140 Гкал/час. Город впервые за долгое время в текущем отопительном сезоне вышел с профицитом тепла", - сообщает пресс-служба президента.

В следующем году планируется ввести в эксплуатацию первую очередь газовой тепловой станции "Тельмана" и вторую очередь газовой тепловой станции "Туран". Это позволит обеспечить еще 850 Гкал/час тепловой мощности.

Аким города рассказал о строительстве социальных объектов (школ, доступного льготного жилья, медцентров), завершении долгостроев, сносе аварийного ветхого жилья, развитии жилых массивов и др. В частности, в следующем году в столице начнется строительство пяти дворцов школьников. Также начнется строительство государственных детских садов.

В завершение встречи Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию социальной и инженерной инфраструктуры.

Женис Касымбек на должности акима Астаны ровно год. Сразу через несколько дней после назначения Токаев принял Касымбека, где поручил держать на контроле ход отопительного сезона и дал ряд поручений по развитию столицы.

Поручения акиму Астаны прозвучали также в ходе приема в апреле этого года, когда Касым-Жомарт Токаев поднял вопрос скорейшего завершения строительства объектов водоснабжения и теплообеспечения города. Было поручено решить вопрос с дефицитом воды в Астане.

В июле, на совещании по вопросам развития столицы, президент Токаев сообщил о том, что у Касымбека ровно год на улучшение ситуации в городе. По его словам, неконтролируемая форсированная застройка, погоня за большими объемами и непродуманные решения привели к дефициту жизненно важной инфраструктуры в городе.

Работа акима Касымбека, как заявил президент Токаев, будет на его личном контроле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2049918-tokaev-dal-ryad-porucheniy-akimu-astany/

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