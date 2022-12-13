Токаев принял акимов Астаны и Карагандинской области

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет акима Астаны Жениса Касымбека о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы, сообщает официальный сайт Акорды.

Президенту было доложено о строительстве в городе объектов жизнеобеспечения: насосно-фильтровальной станции (НФС-3), газовых тепловых станций, теплоэлектроцентрали. Планируется, что их строительство будет завершено уже в 2023 году.

Главе государства также была представлена информация о ходе газификации, завершении долгостроев, строительстве социальных объектов, развитии жилых массивов, поддержке малого и среднего бизнеса, привлечении инвестиций.

Касым-Жомарт Токаев поручил Женису Касымбеку держать на контроле ход отопительного сезона и дал ряд поручений по дальнейшему развитию столицы.

Касым-Жомарт Токаев и Женис Касымбек. Фото: akorda.kz

Далее президент принял акима Карагандинской области Ермаганбета Булекпаева, который рассказал об основных показателях социально-экономического развития региона за 11 месяцев текущего года.

Главе государства была представлена информация о динамике промышленного и сельскохозяйственного производства. По данным акима, во всех отраслях промышленности наблюдаются позитивные тенденции. В частности, обрабатывающая промышленность выросла на 6%.

Особое внимание в ходе встречи было уделено состоянию жилищно-коммунального хозяйства региона, в том числе систем тепло- и водоснабжения.

В завершение Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по дальнейшему развитию региона и повышению благосостояния населения.

Касым-Жомарт Токаев и Ермаганбет Булекпаев. Фото: akorda.kz

Напомним, 8 декабря Токаев назначил Жениса Касымбека акимом столицы. Алтай Кульгинов, занимавший этот пост с 2019 года, покинул эту должность и спустя несколько дней был назначен заместителем премьер-министра страны.

Между тем акимом Карагандинской области вместо Касымбека стал Ермаганбет Булекпаев. Он с 2020 года занимал пост акима Караганды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2001418-tokaev-prinyal-akimov-astany-i-karagandinskoy-oblasti/