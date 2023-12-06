Токаев прилетел в Актобе (фото)
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Актюбинскую область, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал Акорды.
Как подчеркивают в Акорде, президент планирует ознакомиться с состоянием экономического развития региона, реализуемыми инвестиционными проектами. Программа поездки включает также посещение ряда социально-культурных объектов.
Напомним, на прошлой неделе глава государства встречал в Астане президента Того.
Стороны провели переговоры в узком составе. Касым-Жомарт Токаев, тепло поприветствовав Фора Гнассингбе, подчеркнул, что его исторический визит в Казахстан знаменует новую эру в двусторонних отношениях. Позже состоялись переговоры в расширенном формате.
Лидер Того отметил, что Казахстан обладает огромным экономическим потенциалом.
Также Токаев посетил Дубай, где принял участие в церемонии открытия Всемирного климатического саммита, который проходит в Дубае под эгидой конференции ООН по изменению климата.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2049412-tokaev-pribyl-s-rabochey-poezdkoy-v-aktyubinskuyu-oblast/