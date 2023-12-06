Токаев прилетел в Актобе (фото)

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Актюбинскую область, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал Акорды.

Как подчеркивают в Акорде, президент планирует ознакомиться с состоянием экономического развития региона, реализуемыми инвестиционными проектами. Программа поездки включает также посещение ряда социально-культурных объектов.

Напомним, на прошлой неделе глава государства встречал в Астане президента Того.

Стороны провели переговоры в узком составе. Касым-Жомарт Токаев, тепло поприветствовав Фора Гнассингбе, подчеркнул, что его исторический визит в Казахстан знаменует новую эру в двусторонних отношениях. Позже состоялись переговоры в расширенном формате.

Лидер Того отметил, что Казахстан обладает огромным экономическим потенциалом.

Также Токаев посетил Дубай, где принял участие в церемонии открытия Всемирного климатического саммита, который проходит в Дубае под эгидой конференции ООН по изменению климата.