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Токаев подписал указ о привлечении инвестиций в экономику Казахстана

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по повышению эффективности работы по привлечению инвестиций в экономику страны", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по повышению эффективности работы по привлечению инвестиций в экономику страны", сообщила его пресс-служба в официальном Telegram-канале.

Текст указа приведен ниже.

"В целях обеспечения высоких темпов экономического роста и реальной диверсификации национальной экономики путем реализации инвестиционных проектов, реализуемых отечественными и иностранными инвесторами, за счет повышения уровня координации и контроля деятельности по их эффективной и действенной поддержке в соответствии с подпунктом 21 статьи 44 Конституции РК постановляю:

1. Определить следующие полномочия Совета по привлечению инвестиций (Инвестиционный штаб):

1) принимать решения, обязательные для исполнения центральными и местными государственными органами, а также субъектами квазигосударственного сектора;

2) разрабатывать временные нормативные правовые акты, имеющие силу закона, принимаемые правительством РК в соответствии со статьей 61 Конституции РК;

3) вносить президенту Республики Казахстан и премьер-министру предложения по привлечению к дисциплинарной ответственности, в том числе освобождению от занимаемых должностей руководителей центральных и местных государственных органов, а также субъектов квазигосударственного сектора за неисполнение или ненадлежащее исполнение решений Инвестиционного штаба.

2. Установить персональную ответственность:

1) председателя и членов Инвестиционного штаба за улучшение инвестиционного климата, а также своевременную реализацию инвестиционных проектов с предоставлением президенту Республики Казахстан не реже одного раза в квартал отчета о проведенной работе;

2) руководителей центральных и местных государственных органов, а также субъектов квазигосударственного сектора за неисполнение или ненадлежащее исполнение решений Инвестиционного штаба.

3. Правительству в оперативном порядке принять меры, вытекающие из настоящего указа.

4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на Администрацию президента Республики Казахстан.

5. Настоящий указ вводится в действие со дня подписания", – гласит текст указа на официальном сайте Акорды.

Напомним, в декабре прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал акимов за работу с иностранными инвесторами. Глава государства тогда отметил, что из-за неэффективной работы на стадии реализации страна теряет инвестиции.

В июне этого года президент вновь обратился к иностранным инвесторам – по его словам, Казахстан отличается от того, каким был два года назад. А в конце сентября он провел с ними встречу во время визита в Берлин. Было отмечено, что в части привлечения инвестиций, Казахстан предоставляет все возможности для иностранных инвесторов через платформу Международного финансового центра "Астана".

В ноябре, когда президент Франции Эмманюэль Макрон прилетел в Астану, Токаев заявил, что наша страна придает особое значение привлечению инвестиций в экономику.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2049273-tokaev-podpisal-ukaz-o-privlechenii-investitsiy-v-ekonomiku-kazahstana/

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