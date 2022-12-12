"Мы просто теряем инвесторов": Токаев раскритиковал акимов

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Во время своей речи на расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев заявил, что министерство иностранных дел проводит достаточно эффективную работу по привлечению интереса иностранных инвесторов. Однако, по его словам, проблемы начинаются на стадии реализации на местах, передает официальный Telegram-канал пресс-службы президента "БОРТ №1".

"По моему поручению сформирован единый пул инвестиционных проектов. Однако в текущем году реализовано всего 43 из 284 запланированных инвестиционных проектов – это всего 15%. За данными сухими цифрами стоят десятки тысяч несозданных рабочих мест, миллиарды тенге, которые не начали работать на экономику", – сказал Токаев.

Он отметил, что министерство иностранных дел проводит достаточно эффективную работу по привлечению интереса иностранных инвесторов.

"Послы встречаются за рубежом, как говорится, "под ручку" привозят инвесторов к нам. Проблемы начинаются на стадии реализации, на местах. Одним словом, мы просто теряем инвесторов.

Поэтому еще раз подчеркну – сопровождение реализации инвестиционных проектов (земля, разрешительная документация, инфраструктура) – это зона ответственности акимов. Конечно, на центральном уровне тоже нужны изменения. Отдельные предложения мне вносились.

Прошу премьер-министра еще раз обсудить данный вопрос на Совете по экономической политике и внести согласованное решение", – добавил президент.

Напомним, в мае Касым-Жомарт Токаев, выступая перед бизнес-сообществом Казахстана в Акорде, назвал значимых торгово-инвестиционных партнеров страны. Он также отметил, что государство приложит все усилия, чтобы сохранить и нарастить объемы инвестиций из Евросоюза, США, Китая, других стран, обладающих не только финансовыми, но и широкими технологическими компетенциями.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2001080-my-prosto-teryaem-investorov-tokaev-raskritikoval-akimov/