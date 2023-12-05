Глава "Астана су арнасы" рассказал, сколько зарабатывает

Гендиректор "Астана су арнасы" сегодня на слушаниях об изменении тарифов на воду рассказал, сколько зарабатывают работники предприятия, передает корреспондент NUR.KZ.

Средняя зарплата на предприятии, по словам гендиректора "Астана су арнасы" Табигата Зейнулкабдена, составляет около 300 тысяч тенге – сам он зарабатывает более 700 тысяч.

"Уборщицы получают минимальную заработную плату на руки – 180 тысяч тенге. 200 тысяч тенге получают машинисты, которые сутки через двое работают. Слесари где-то 220-230 тысяч тенге, когда где-то переработка есть, больше получают.

Моя зарплата на сегодняшний день составляет 725 тысяч тенге. ИТР (инженерно-технические работники – прим. ред.) получают свыше 400 тысяч тенге. Средняя зарплата у нас составляет 308 тысяч тенге и для производственного, и для административного персонала", – сообщил спикер.

Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане

В конце июня сообщалось, что в Астане могут повысить тарифы на тепло более чем в два раза. Об этом попросили представители столичных теплосетей из-за необходимости средств на ремонт тепловых коммуникаций. Об увеличении тарифа на услуги теплоснабжения с 1 июля предупредили и алматинцев.

В сентябре аким южной столицы Ерболат Досаев заявил, что вода в городе бесконечно дешевая.

Отметим, что в конце прошлого года глава Министерства нацэкономики Алибек Куантыров анонсировал повышение тарифов на комуслуги в текущем году. По его словам, в разных регионах рост будет разным: в каких-то городах увеличится на 10%, в каких-то – на 25%.

Также мы подробно писали, как изменились цены на комуслуги по Казахстану.