Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"1,5 трлн тенге из ЕНПФ на модернизацию объектов энергетики": Саткалиев прокомментировал информацию

Опубликовано:

Женщина считает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ

Глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев в кулуарах Мажилиса прокомментировал решение правительства направить на модернизацию объектов энергетики 1,5 трлн тенге из ЕНПФ, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что в ряде СМИ появилась информация о том, что нацхолдинг "Байтерек" обратился к министерству энергетики с письмом, в котором говорится, что правительство поддержало выделение средств из ЕНПФ в размере 1,5 трлн тенге.

Эти деньги, предположительно, хотят направить на модернизацию энергетических объектов, а также на строительство новых электростанций и ГЭС.

Журналисты попросили Алмасадама Саткалиева прокомментировать эту информацию.

"Достаточно большой срок окупаемости, то есть где-то 10-15 лет. Но в данном случае речь идет, наверное, о вложении в виде займов. То есть, скорее всего, это будут либо облигационные займы, либо прямые займы, я пока не знаю еще механизмы.

Я думаю, эти компании по условиям облигации смогут свои обязательства выполнить. То есть, я думаю, риски для вкладчиков пенсионных, во многом для пользователей пенсионной системы, здесь риски все-таки минимальные с моей точки зрения", - заявил глава Минэнерго.

Ранее о тратах денег ЕНПФ на инфраструктурные проекты высказался глава миссии МВФ (Международный валютный фонд) в Казахстане Николя Бланше.

"Что касается пенсионного фонда и его инвестиций в инфраструктуру, мы знаем об этом решении.

Мы считаем, что инфраструктуру лучше всего финансировать за счет бюджета. Мы не считаем, что наилучший способ финансировать – за счет пенсионного фонда", – заявил глава миссии МВФ на пресс-конференции в Астане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2046925-15-trln-tenge-iz-enpf-na-modernizatsiyu-obektov-energetiki-satkaliev-prokommentiroval-informatsiyu/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.