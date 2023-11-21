"1,5 трлн тенге из ЕНПФ на модернизацию объектов энергетики": Саткалиев прокомментировал информацию

Глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев в кулуарах Мажилиса прокомментировал решение правительства направить на модернизацию объектов энергетики 1,5 трлн тенге из ЕНПФ, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что в ряде СМИ появилась информация о том, что нацхолдинг "Байтерек" обратился к министерству энергетики с письмом, в котором говорится, что правительство поддержало выделение средств из ЕНПФ в размере 1,5 трлн тенге.

Эти деньги, предположительно, хотят направить на модернизацию энергетических объектов, а также на строительство новых электростанций и ГЭС.

Журналисты попросили Алмасадама Саткалиева прокомментировать эту информацию.

"Достаточно большой срок окупаемости, то есть где-то 10-15 лет. Но в данном случае речь идет, наверное, о вложении в виде займов. То есть, скорее всего, это будут либо облигационные займы, либо прямые займы, я пока не знаю еще механизмы.

Я думаю, эти компании по условиям облигации смогут свои обязательства выполнить. То есть, я думаю, риски для вкладчиков пенсионных, во многом для пользователей пенсионной системы, здесь риски все-таки минимальные с моей точки зрения", - заявил глава Минэнерго.

Ранее о тратах денег ЕНПФ на инфраструктурные проекты высказался глава миссии МВФ (Международный валютный фонд) в Казахстане Николя Бланше.

"Что касается пенсионного фонда и его инвестиций в инфраструктуру, мы знаем об этом решении.

Мы считаем, что инфраструктуру лучше всего финансировать за счет бюджета. Мы не считаем, что наилучший способ финансировать – за счет пенсионного фонда", – заявил глава миссии МВФ на пресс-конференции в Астане.