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Глава миссии МВФ в Казахстане высказался о тратах денег ЕНПФ на инфраструктурные проекты

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Кассир считает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава миссии МВФ (Международный валютный фонд) в Казахстане прокомментировал инвестиции средств ЕНПФ в стране в инфраструктурные проекты, передает корреспондент NUR.KZ.

"Что касается пенсионного фонда и его инвестиций в инфраструктуру, мы знаем об этом решении. Мы считаем, что инфраструктуру лучше всего финансировать за счет бюджета. Мы не считаем, что наилучший способ финансировать – за счет пенсионного фонда", – заявил глава миссии МВФ Николя Бланше на пресс-конференции в Астане.

Также Николя Бланше высказался по поводу налоговых реформ в Казахстане – повышения НДС до 16% и введения налога на роскошь.

"Увеличение ставки НДС с 14% до 16% – если сравнить Казахстан с другими странами – это не очень высокий уровень. Мы считаем, что в этом случае налоговые доходы, особенно ненефтяные налоговые доходы, могут быть повышены. НДС – важный налог в этом отношении.

Мы также поддерживаем другие элементы в отношении налогового кодекса. В частности, ввести прогрессивную шкалу для подоходного налога. Что касается налога на доходы корпораций, мы предлагаем единую ставку, это наше предложение правительству", – добавил спикер.

Отметим, что конференция МВФ была посвящена предварительным результатам консультаций 2023 года по ежегодному обзору экономики Казахстана и программы оценки финансового сектора.

Добавим, что по информации на сайте Нацбанка РК, Международный валютный фонд (МВФ) – это специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, созданное с целью регулирования валютно-кредитных отношений стран-членов и оказания им помощи при дефиците платежного баланса путем предоставления краткосрочных и среднесрочных кредитов.

МВФ образован 27 декабря 1945 года. Членами МВФ являются 190 государств. Управляющими органами определены Совет управляющих и Исполнительный совет. МВФ начал проводить финансовые операции 1 марта 1947 года. Расчетная единица МВФ – специальные права заимствования (СДР).

Казахстан стал членом МВФ в 1992 году. Квота Республики Казахстан в уставном капитале МВФ составляет 1158,4 млн SDR.

В декабре 2022 года совместно с заинтересованными государственными органами начались подготовительные работы для проведения МВФ и ВБ Комплексной оценки казахстанского финансового сектора (FSAP). Ожидается, что FSAP завершится в декабре 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2046857-glava-missii-mvf-v-kazahstane-vyskazalsya-o-tratah-deneg-enpf-na-infrastrukturnye-proekty/

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