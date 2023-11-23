"Про недостатки не говорит только ленивый": Смаилов отреагировал на критику правительства

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в кулуарах сената прокомментировал критику, которая высказывается гражданами в адрес правительства. По его словам, решить все проблемы сразу невозможно, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты попросили премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова прокомментировать критику, которая поступает в адрес правительства от граждан.

"Про недостатки правительства не говорит только ленивый. Проблем много, но эти проблемы возникли не сегодня. Они накапливались десятилетиями. И нам сейчас приходится решать все эти вопросы.

Это проблемы и в энергетической сфере, и в коммунальной, и в транспортной, и в логистической, и в промышленной, предпринимательской. По всем сферам есть много вопросов, которые надо решать", — сказал глава правительства.

По словам премьера, основная сложность состоит в том, что ресурсы правительства на решение этих проблем ограничены.

"Мы не можем одновременно все профинансировать. Построить все необходимые дороги, отремонтировать все теплосети и построить разом все школы. У нас даже дефицит педагогических кадров сегодня составляет порядка 270 тысяч человек. Все эти проблемы можно и нужно решать постепенно", — отметил Алихан Смаилов.

Он также обратил внимание, что правительство должно увеличивать свои возможности для финансирования проблемных вопросов.

"Мы работаем над тем, чтобы увеличить доходы республиканского бюджета. В прошлом году собственные доходы бюджета увеличились на 42%. В этом году, по прогнозам, рост составит 22-23%.

Если мы будем ежегодно наращивать доходы республиканского бюджета, то сможем направлять больше ресурсов на решение экономических и социальных проблем. Чем быстрее этот вопрос решим, тем лучше. Сейчас наша задача состоит в том, чтобы эти ресурсы находить. В том числе, привлекая инвестиции. Потому что невозможно все сделать за счет бюджета.

Частный сектор также должен вкладываться в производство, инфраструктуру и создавать условия для роста", — заявил премьер-министр Казахстана.

Алихан Смаилов также прокомментировал свое присутствие на похоронах Болата Назарабаева, младшего брата первого президента Казахстана, которые состоялись 14 ноября в Алматинской области.

Кроме того, он еще раз озвучил, как изменится "Отбасы банк". По словам премьера, банк не лишится статуса банка второго уровня, но получит дополнительные функции.

Ответил Смаилов и на вопрос, вернет ли государство 1,5 трлн тенге, которые хотят взять из ЕНПФ.

Напомним, 1 ноября депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты приняли проект закона "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы". Документ был направлен на рассмотрение сената.

Ранее, в августе, глава Минфина представил проект закона "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы". В документе сказано, сколько средств хотят взять из Нацфонда в 2024 году.

В сентябре министр финансов Ерулан Жамаубаев сообщил, что министерства не освоили 86 млрд тенге в Казахстане.

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