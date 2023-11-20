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Прокуратура: Экс-глава МИИР подписал указ, ухудшающий положение 6 тыс. казахстанских перевозчиков

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Фуры на стоянке
Фуры. Иллюстративное фото: Toru Hanai / Bloomberg / Getty Images

В Главной транспортной прокуратуре заявили, что приказ бывшего министра индустрии и инфраструктурного развития ухудшил положение отечественных перевозчиков, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на сайте Главной транспортной прокуратуры, транспортные прокуроры изучили приказ министра индустрии и инфраструктурного развития от 13 декабря 2022 года. Документ внес поправки в ряд нормативных актов в сфере регулирования международных автомобильных перевозок.

"Изменения усилили требования по получению допуска к осуществлению перевозок, срокам действия карточек допуска на автотранспортные средства и в целом создали условия, ухудшающие положение порядка 6 тысяч отечественных перевозчиков.

Это является следствием того, что профильное министерство приняло данный приказ без обязательного предварительного анализа того, как правовые нововведения отразятся на деятельности предпринимателей, попадающих под статус международных перевозчиков", - говорится в сообщении.

Поэтому транспортная прокуратура направила в недавно созданное Министерство транспорта представление, в котором призвала ведомство упростить процедуры по ведению бизнеса в этой сфере.

Отмечается, что Минтранс вместе с другими уполномоченными органами уже разработал новые поправки, которые исключат из приказа лишние документы и сведения, предоставляемые перевозчиками, поскольку эта информация уже имеется в цифровых базах.

"Принятие этих поправок позволит на треть сократить пакет соответствующей документации и значительно смягчить предъявляемые к перевозчикам требования", - говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, 1 сентября глава государства подписал указ, согласно которому Министерство индустрии и инфраструктурного развития было разделено на Министерство транспорта и Министерство промышленности и строительства.

Главой Министерства транспорта был назначен экс-глава МИИР Марат Карабаев, а Министерство промышленности и строительства возглавил Канат Шарлапаев.

Добавим, что в период, указанный в сообщении прокуратуры, должность министра индустрии и инфраструктурного развития занимал Каирбек Ускенбаев - он возглавлял МИИР с января 2022 года по апрель 2023 года. На этом посту его сменил Марат Карабаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2046583-prokuratura-eks-glava-miir-podpisal-ukaz-uhudshayuschiy-polozhenie-kazahstanskih-perevozchikov/

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