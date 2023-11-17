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Министр Балаева записала видеообращение на тему бытового насилия

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Аида Балаева
Аида Балаева. Фото: Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике

Глава Минкультуры и информации высказалась о семейно-бытовом насилии в стране. По ее словам, у общества должна сложиться устойчивая нулевая терпимость к нарушению закона и насилию, передает NUR.KZ.

Министр культуры и информации Аида Балаева сегодня в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовала видео, в котором высказалась о семейно-бытовом насилии.

"Дорогие друзья, вчера глава государства отметил, что принцип закон и порядок должен стать идеологическим, политическим путеводителем для казахстанского общества. Сегодня соблюдение законности и правопорядка во всех сферах деятельности государства является главным приоритетом. Особенно остро перед нами стоит проблема семейно-бытового насилия", – сказала министр.

Глава ведомства напомнила, что с 1 июля текущего года в Казахстане усилена ответственность за подобные правонарушения.

"С тех пор число агрессоров, привлеченных к ответственности, возросло в два раза. Об этом красноречиво свидетельствуют цифры: если во втором квартале текущего года к ответственности привлечены 7 тыс. лиц, то в третьем – уже 27 тыс. К административной ответственности привлечены 60 тыс. правонарушителей. В их отношении вынесены 75 тыс. защитных предписаний. Судами установлены 12 тыс. особых требований к поведению правонарушителей", – отметила она.

По словам министра, по итогам 10 месяцев с начала года наблюдается снижение регистрации сообщений о правонарушении в сфере бытовых семейных отношений на 20%, в том числе уголовных правонарушений – на 4,2%, тяжких преступлений – на 12%.

"Но, судя по печальной статистике и некоторым шокирующим фактам, вопрос о бытовом насилии еще стоит остро. К сожалению, это не причины, а уже следствие правовой недисциплинированности, неуважение к законам и криминализация сознаний. Современному обществу присущ правовой нигилизм.

Особенно тревожно за молодое поколение. Мы, как родители, должны прививать нашим детям культуру борьбы с такими негативными явлениями не только дома, но и в учебных заведениях. У общества должна сложиться устойчивая нулевая терпимость к нарушению закона, насилию, бескультурью. В стране необходимо сформировать атмосферу абсолютного неприятия любых нарушений закона и порядка, включая бытовое насилие, вандализм, хамство и хулиганство", – подчеркнула она.

Министр добавила, что следует решительно пресекать любые факты насилия в отношении женщин и детей.

"Уважение к другим людям, трепетное отношение мужчин к женщинам и девочкам нужно прививать с детства. Мы всегда должны помнить, что судьба и жизнь нас самих и окружающих людей зависит от каждого из нас", – сказала Балаева.

Также глава Минкультуры и информации отметила, что Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК приступила к разработке комплексного плана по противодействию домашнему насилию.

"Будем рады всем предложениям от экспертного сообщества и гражданского сектора", – сказала министр.

Напомним, на этой неделе президент Касым-Жомарт Токаев провел консультации с главами правоохранительных органов. Глава государства уделил особое внимание вопросам соблюдения законности, повышения уровня правосознания и правовой культуры граждан.

Также глава Минобороны Руслан Жаксылыков выразил мнение, почему некоторые мужчины поднимают руку на женщин.

Депутат мажилиса Жулдыз Сулейменова, комментируя, резонансные случаи насилия в отношении женщин в Казахстане, напомнила, что в начале сентября в целях углубления правовой базы по предотвращению насилия в отношении женщин и детей в семье, депутаты партии Amanat разработали законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".

"Однако из-за вмешательства определенных заинтересованных групп общественного влияния нормы указанного закона правительством не поддерживаются", – отметила она.

Также она потребовала дальнейшего ужесточения наказания за бытовое насилие. По ее словам, Казахстан на протяжении последних пяти лет ужесточает законы. Но при этом отдельные нормы не воспринимаются в больших массах.

Вчера депутат сената Жанна Асанова рассказала, как в Казахстане можно решить проблему семейно-бытового насилия. Она предлагает внедрить обязательную регистрацию насильников с последующим ограничением трудоустройства в государственные и силовые органы, лишение прав на владение оружием.

Между тем сегодня стало известно, что 38 женщин погибли от рук домашних дебоширов в Казахстане с начала года. В полицию поступило более 80 тысяч обращений по фактам семейно-бытовых конфликтов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2046300-ministr-balaeva-zapisala-videoobraschenie-na-temu-bytovogo-nasiliya/

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