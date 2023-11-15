Есть ли в армии Казахстана дедовщина, рассказал глава Минобороны

Министр обороны сегодня в кулуарах мажилиса прокомментировал вопрос о том, есть ли дедовщина в казахстанской армии, передает корреспондент NUR.KZ.

Руслан Жаксылыков сообщил, что дедовщины как социального явления в армии Казахстана уже нет.

"Солдаты служат всего один год. Есть проблемы внутриличностных конфликтов – это мужской конфликт. Бывает (смерть в армии – прим. ред.), но из-за нарушений норм безопасности или, когда суицид. Я вам скажу, что 99% тех случаев суицида, которые произошли, они не связаны с прохождением воинской службы. Это больше внутриличностные конфликты", – указал глава оборонного ведомства.

При этом он отметил, что каждый факт смерти – трагедия и для семьи, и для армии.

Напомним, еще в апреле в Министерстве обороны заявили об исчезновении дедовщины.

"В рамках искоренения данных фактов нами принято решение изолировать эти призывы друг от друга. Старший не сталкивается с младшим, младший – со старшим. Понятие дедовщины можно исключить", – сообщили в ведомстве.

Позже в сенате предложили ряд мер по защите прав солдат в Казахстане, в том числе запретить выдавать им кредиты.

Также депутаты указали на необходимость повысить ответственность среди военных за сокрытие преступлений в армии, повысить призывной возраст, а также сделать призыв и формировать части по принципу землячества.

Между тем сегодня стало известно, что в мажилисе начали рассматривать законопроект, по которому в Казахстане предлагается ввести новый вид воинской службы – службу в резерве.

Как заявил министр обороны Руслан Жаксылыков, служба в резерве – новая для Казахстана, ее планируют формировать с 2025 года. Закон о службе в резерве существует в США, Великобритании, Франции, Италии, России, Беларуси, Украине.

Также глава Министерства обороны рассказал, будет ли служить его сын в армии.

А депутат мажилиса Ринат Заитов предложил законодательно обязать детей высокопоставленных чиновников, министров служить в армии.