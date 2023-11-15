"Лично возьму за ручку и отведу": глава Минобороны о службе сына в армии

Глава Министерства обороны Руслан Жаксылыков сегодня в кулуарах мажилиса рассказал, будет ли служить его сын в армии, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, готов ли глава Минобороны отдать своего сына на службу в армию.

"Ему еще 20 лет, он еще пока студент. Как закончит – его святая обязанность (служить в армии – прим. ред.). Я его лично возьму за ручку и отведу служить", – заявил Руслан Жаксылыков.

На вопрос же представителей СМИ о том, куда именно определят молодого человека, министр ответил крылатым выражением: "По выбору стреляющего".

"Куда захочет, туда и пойдет. Но более склонен к службе в специальных подразделениях или разведывательной, по его габаритам", – сказал министр.

Отметим, что пост министра обороны Руслан Жаксылыков занимает с января 2022 года. В апреле этого года он был переназначен на ту же должность.

Ранее сегодня он сообщал, что в Казахстане хотят ввести новый вид воинской службы – службу в резерве.

"Реализация законопроекта позволит гражданам проходить воинскую службу в резерве в воинских частях по месту проживания. Контракт с военными резервистами заключаются в добровольном порядке на три года. Подготовка резервистов будет проводиться не более 2 месяцев в году, включая 30-дневные сборы и ежемесячные 2-3 дневные занятия", – отмечал Жаксылыков.

Также, по его словам, военным резервистам планируется выплачивать ежемесячно минимальную заработную плату, а в период проведения сборов – среднюю месячную заработную плату.