"Патриотом нужно быть сердцем, а не на показуху": глава Минобороны о службе в армии детей министров

Депутат Ринат Заитов сегодня в мажилисе предложил законодательно обязать детей высокопоставленных чиновников, министров служить в армии, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Ринат Заитов в ходе обсуждения поправок о введении новой для Казахстана воинской службы – службы в резерве, поинтересовался, возможно ли предусмотреть норму, чтобы призывать детей высокопоставленных виновников на службу в армии.

"Тот, кто отправляет своих детей в армию, об этом не говорит. Патриотом нужно быть в душе, сердцем, а не на показуху. Я бы хотел привести пример – бывший министр внутренних дел, генерал-полковник Калмуханбет Касымов, мой бывший командир, его два родных племянника, он их сам привел за руки и отдал служить солдатами. Уважаемый сенатор, тоже председатель комитета сената парламента Мухтар Кул-Мухаммед – его сын по окончании престижной школы пошел служить солдатом срочной службы десантно-штурмовой бригады и сейчас курсант военного училища США. Разве это не пример?" – заявил в ответ Руслан Жаксылыков.

При этом он заявил, что служба в армии – долг гражданина Казахстана.

"Вы знаете, такую норму выделять для сыновей министров, депутатов, нет смысла. Закон один для всех. Но кто и как эту норму реализует, давайте спросим себя в первую очередь", – указал он.

Напомним, в мажилисе начали рассматривать законопроект, по которому в Казахстане предлагается ввести новый вид воинской службы – службу в резерве.

Как заявил министр обороны Руслан Жаксылыков, служба в резерве – новая для Казахстана, ее планируют формировать с 2025 года. Закон о службе в резерве существует в США, Великобритании, Франции, Италии, России, Беларуси, Украине.

Также глава Министерства обороны рассказал, будет ли служить его сын в армии.

Добавим, что сын депутата мажилиса Даулета Турлыханова Нурасыл Болат также является рядовым срочной службы, проходящим службу в одной из воинских частей Конаевского гарнизона.

Однако летом этого года он сбежал из воинской части. На следующий день стало известно, что его нашли.

Позже постановлением суда сын Турлыханова был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 652 КоАП (Нарушение законодательства Республики Казахстан в области воинской службы). Его арестовали на 15 суток.