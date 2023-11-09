Банки каких стран могут зайти на рынок Казахстана, рассказали в АРРФР

Председатель АРРФР Казахстана Мадина Абылкасымова в кулуарах Акорды ответила на вопрос журналистов, готовятся ли какие-то иностранные банки к выходу на рынок Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка заявила, что, прежде всего, фокус будет направлен на те страны, с которыми Казахстан в перспективе будет развивать торгово-экономическое сотрудничество.

Кроме того, будет сделан акцент на страны, с которыми у Казахстана уже есть торговый оборот, а также потенциал инвестиционного и экономического сотрудничества.

"Мы будем рассматривать абсолютно все страны: и ЕС, и Восточную Европу, и Китай, и Турцию, и Ближний Восток, и Юго-Восточную Азию, и США.

Все крупные банки, которые являются флагманами и могут привнести новые конкурентные преимущества нашему финансовому рынку. Естественно, мы будем приглашать их участвовать в развитии финансового рынка Казахстана", — заявила Мадина Абылкасымова.

Она также отметила, что сейчас ведутся переговоры с инвестором из Катара, касающиеся Bereke Bank.

"Если банк будет заходить на наш рынок, то он должен будет привнести новую передовую практику, а также быть конкурентоспособным не только в своей стране или регионе, но и на глобальном уровне.

Важно, чтобы наш рынок наполнился новыми компетенциями, практиками и конкурентными преимуществами", — отметила глава АРРФР.

Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана 1 сентября 2023 года затронул вопрос банковского сектора – он заявил, что для повышения конкуренции в страну нужно привлечь три надежных зарубежных банка.

Руководитель агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова тогда с уверенностью заявила, что казахстанские банки точно выдержат конкуренцию со стороны иностранных коллег.

Она также рассказала, стоит ли казахстанцам ожидать дешевых кредитов с приходом иностранных банков.

Позже президент Казахстана встретился с главой единственного американского банка, представленного в Казахстане.

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