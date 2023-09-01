Три иностранных банка поручил привлечь Токаев: выдержат ли банки Казахстана конкуренцию

Банк. Иллюстративное фото: artpartner-images/Getty Images

Глава АРРФР в кулуарах парламента рассказала, выдержат ли банки Казахстана конкуренцию в случае если в страну придут три зарубежных банка, передает корреспондент NUR.KZ.

Руководитель агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова уверена в казахстанских банках.

"Конкуренция возможна (в случае прихода иностранных банков в Казахстан – прим. ред.), и она будет повышать доступность ресурсов. Если прямо спрашиваете, выдержат ли, конечно, выдержат", - заявила она.

По ее словам, казахстанские банки сейчас находятся на передовой по цифровизации финансовых услуг.

"Вы сами это видите: все финансовые услуги предлагаются в приложениях, можно получить практически любую услугу за считанные минуты без посещения банка.

Второе - качество корпоративного управления. Очень важно, чтобы уровень корпоративного управления соответствовал необходимым стандартам. Это задача как раз нашего агентства, мы над этим усиленно работаем, над тем, чтобы привести уровень корпоративного управления во всех банках второго уровня к международным стандартам", - резюмировала глава АРРФР.

Напомним, что в ходе своего послания народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев затронул вопрос банковского сектора – он заявил, что для повышения конкуренции в страну нужно привлечь три надежных зарубежных банка.

Правительству и финрегуляторам он поручил в течение года высказать окончательно мнение по этому вопросу.

Еще президент заявил, что фокус деятельности банков сместился на предоставление потребительских займов, что привело к нарастанию рисков для финансовой системы, а также чрезмерной закредитованности граждан.

В такой ситуации, как считает глава государства, крайне важно повышать финансовую грамотность казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2034892-tri-inostrannyh-banka-poruchil-privlech-tokaev-vyderzhat-li-banki-kazahstana-konkurentsii/