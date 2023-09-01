Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Стоит ли казахстанцам ожидать дешевых кредитов с приходом иностранных банков

Опубликовано:

Мужчина считает деньги
Деньги и калькулятор. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Глава АРРФР в кулуарах парламента рассказала, стоит ли казахстанцам ожидать дешевых кредитов с приходом иностранных банков, о которых говорил президент в послании, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты в кулуарах парламента поинтересовались, могут ли казахстанцы ожидать удешевления ипотеки до 1% в случае прихода на рынок Казахстана трех зарубежных банков.

"Даже если придет новый банк, он будет ориентироваться на базовую ставку, какая в стране складывается, на стоимость денег в экономике. Ожидать, что если придет иностранный банк, и он начнет предлагать ресурсы по другим ставкам – это так не работает.

Есть стоимость денег в экономике, и они в любом случае будут ориентироваться на базовую ставку", – заявила глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев в послании народу затронул вопрос банковского сектора – он заявил, что для повышения конкуренции в страну нужно привлечь три надежных зарубежных банка.

Также президент заявил о необходимости кардинально решить проблему недостаточного корпоративного кредитования.

"Экономике нужны деньги. Чистая прибыль банков за прошлый год составила почти полтора триллиона тенге, за первую половину текущего года – более триллиона тенге.

Такая сверхдоходность – не результат эффективной работы банков, а в основном следствие высокой базовой ставки, которую Национальный банк использует для борьбы с инфляцией", – заявил Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2034887-stoit-li-kazahstantsam-ozhidat-deshevyh-kreditov-s-prihodom-inostrannyh-bankov/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.