Деньги и калькулятор. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Глава АРРФР в кулуарах парламента рассказала, стоит ли казахстанцам ожидать дешевых кредитов с приходом иностранных банков, о которых говорил президент в послании, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты в кулуарах парламента поинтересовались, могут ли казахстанцы ожидать удешевления ипотеки до 1% в случае прихода на рынок Казахстана трех зарубежных банков.

"Даже если придет новый банк, он будет ориентироваться на базовую ставку, какая в стране складывается, на стоимость денег в экономике. Ожидать, что если придет иностранный банк, и он начнет предлагать ресурсы по другим ставкам – это так не работает.

Есть стоимость денег в экономике, и они в любом случае будут ориентироваться на базовую ставку", – заявила глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев в послании народу затронул вопрос банковского сектора – он заявил, что для повышения конкуренции в страну нужно привлечь три надежных зарубежных банка.

Также президент заявил о необходимости кардинально решить проблему недостаточного корпоративного кредитования.

"Экономике нужны деньги. Чистая прибыль банков за прошлый год составила почти полтора триллиона тенге, за первую половину текущего года – более триллиона тенге.

Такая сверхдоходность – не результат эффективной работы банков, а в основном следствие высокой базовой ставки, которую Национальный банк использует для борьбы с инфляцией", – заявил Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2034887-stoit-li-kazahstantsam-ozhidat-deshevyh-kreditov-s-prihodom-inostrannyh-bankov/