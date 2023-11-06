Кто станет акимом Приозерска, Рудного и Курчатова – в ЦИК озвучили итоги выборов

Центральная избирательная комиссия РК объявила о результатах первых выборов акимов районов и городов областного значения, которые прошли 5 ноября, передает NUR.KZ.

В воскресенье, 5 ноября, в 42 районах и трех городах областного значения впервые прошли выборы акимов.

"Было задействовано 1553 избирательных комиссий: 17 областных, 3 городских, 42 районных и 1491 участковых. Выборы прошли на альтернативной основе. В избирательные бюллетени были включены 125 кандидатов", — сообщили в ЦИК.

По данным ведомства, явка избирателей составила 62,79%. Средний возраст избранных акимов составил 46,7 лет.

В день голосования за процессом наблюдали 8500 доверенных лиц кандидатов, наблюдателей и представителей СМИ.

Так, в городе Рудном Костанайской области народ избрал акимом Виктора Ионенко, 1970 года рождения, действующего акима города.

Акимом города Курчатова области Абай, согласно опубликованным итогам, станет Болат Абдралиев, 1976 года рождения. На момент участия в выборах Абдарилев также был действующим акимом Курчатова.

В Карагандинской области акимом города Приозерск был избран Мансур Ахметов, 1987 года рождения, ранее занимавший должность заместителя акима города.

С итогами выборов акимов районов можно ознакомиться, перейдя на сайты акиматов по ссылкам ниже:

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев в марте 2022 года говорил о том, что Казахстану нужно ускорить введение выборов районных акимов.

"В скором времени мы перейдем к прямой выборности районных акимов. Об этом я скажу в своем послании. Я думаю, с выборами районных акимов нам задерживаться не стоит. Нужно ускорение процесса", – заявлял тогда глава государства.

1 сентября 2023 года в своем послании народу Токаев также отмечал, что важно последовательно расширять прямое участие граждан в принятии решений на уровне местной исполнительной власти.

14 сентября председатель ЦИК Нурлан Абдиров сообщил, что выборы акимов районов и городов областного значения пройдут 5 ноября. Тогда же в ЦИК озвучили, сколько денег потратят из бюджета на выборы акимов районов и городов.