Трудности с поставками из России и Украины отразились на планах по ТЭЦ в Алматы

Алматинская ТЭЦ-2. Фото: instagram.com/sagintayev.b

Новый министр энергетики Алмасадам Саткалиев в мажилисе прокомментировал вопрос депутата о том, почему никак не завершится модернизация ТЭЦ-2 Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Алмасадам Саткалиев рассказал, с какой проблемой столкнулись при модернизации ТЭЦ-2 Алматы.

"При модернизации ТЭЦ-2 мы столкнулись с проблемой: восстанавливать эту часть или переводить на газ с какими-то сложными техническими решениями, либо строительство новой парогазовой установки.

Мы пришли к тому, что на этой площадке мы будем строить новую установку. То есть в любом случае это сейчас дороже, но в будущем для надежности энергоснабжения даст соответствующие результаты", – заявил он.

Между тем, по его словам, сейчас при проведении этих работ они сталкиваются с трудностями по поставке оборудования из соседних России и Украины.

"Мы понимаем, что очень большой износ есть тепловых сетей. Есть необходимость модернизации, есть проблемы с поставкой базового оборудования. Потому что основными производителями оборудования были у нас российские и украинские предприятия.

Часть из них уже находится под санкциями, часть приостановила свою работу. Это производители базового оборудования, и котельного оборудования, и турбинного оборудования, и автоматика", – заявил он.

Перевод ТЭЦ-2 в Алматы на газ

Алматинцы часто жалуются на окутавший смог город. Одной из причин загрязненного воздуха в мегаполисе, по мнению специалистов, является ТЭЦ. В октябре 2020 года сообщалось, что в целях минимизации воздействия на окружающую среду все теплоэлектроцентрали в Алматы переведут на газ.

Позже экс-аким города Бакытжан Сагинтаев высказался о газификации ТЭЦ-2 в Алматы.

"Принято долгожданное решение о газификации алматинской ТЭЦ-2. В результате реконструкции существующих котлоагрегатов будет исключено загрязнение окружающей среды оксидом серы и золой. До минимума снизится содержание оксидов азота и углекислого газа в выбросах. Завершить проект планируется до конца 2025 года", – написал аким в соцсетях.

В июле 2021 года президент Касым-Жомарт Токаев поддержал строительство новой парогазовой установки на ТЭЦ-2 в Алматы вместо модернизации старой угольной и поручил приступить к реализации проекта.

В конце августа 2022 года в Минэкологии заявили, что запланированный перевод Алматинской ТЭЦ-2 на газ даст снижение выбросов загрязняющих веществ на 80% к 2025 году.

В сентябре прошлого года стало известно, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен вложить существенные средства в перевод Алматинской ТЭЦ на газ.

В январе этого года премьер-министр Алихан Смаилов высказался о модернизации ТЭЦ страны. Он сообщил, что сейчас ведется работа с владельцами теплоцентралей по вложению инвестиций в модернизацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2015612-modernizatsiya-tets-v-almaty-kakie-est-trudnosti-u-proekta-rasskazali-v-minenergo/