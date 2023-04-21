Строить новую газовую ТЭЦ-2 в Алматы начнут уже этим летом

ТЭЦ в Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Строительство новой газовой электростанции в Алматы начнется этим летом, уже во втором квартале текущего года будет определен подрядчик, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил во время заседания общественного совета Фонда "Самрук-Казына" председатель правления АО "Самрук-Энерго" Серик Тютебаев, уже во втором квартале текущего года будет определен подрядчик на поставку оборудования, проектирование и строительство новой газовой станции на площадке Алматинской ТЭЦ-2.

По словам руководителя электроэнергетического холдинга, в ходе первого этапа открытого международного тендера поступило 6 заявок. Из них на второй, итоговый, этап прошли 2 заявки.

По словам Тютебаева, победитель тендера определится во втором квартале текущего года. Начало строительно-монтажных работ предполагается в августе 2023 года.

В начале месяца новый министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что трудности с поставками оборудования из России и Украины отразились на планах по ТЭЦ в Алматы.

Перевод ТЭЦ-2 в Алматы на газ

Алматинцы часто жалуются на окутавший смог город. Одной из причин загрязненного воздуха в мегаполисе, по мнению специалистов, является ТЭЦ. В октябре 2020 года сообщалось, что в целях минимизации воздействия на окружающую среду все теплоэлектроцентрали в Алматы переведут на газ.

Позже экс-аким города Бакытжан Сагинтаев высказался о газификации ТЭЦ-2 в Алматы.

"Принято долгожданное решение о газификации алматинской ТЭЦ-2. В результате реконструкции существующих котлоагрегатов будет исключено загрязнение окружающей среды оксидом серы и золой. До минимума снизится содержание оксидов азота и углекислого газа в выбросах. Завершить проект планируется до конца 2025 года", – написал аким в соцсетях.

В июле 2021 года президент Касым-Жомарт Токаев поддержал строительство новой парогазовой установки на ТЭЦ-2 в Алматы вместо модернизации старой угольной и поручил приступить к реализации проекта.

В конце августа 2022 года в Минэкологии заявили, что запланированный перевод Алматинской ТЭЦ-2 на газ даст снижение выбросов загрязняющих веществ на 80% к 2025 году.

В сентябре прошлого года стало известно, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен вложить существенные средства в перевод Алматинской ТЭЦ на газ.

В январе этого года премьер-министр Алихан Смаилов высказался о модернизации ТЭЦ страны. Он сообщил, что сейчас ведется работа с владельцами теплоцентралей по вложению инвестиций в модернизацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2017739-stroit-novuyu-gazovuyu-tets-2-v-almaty-nachnut-uzhe-etim-letom/