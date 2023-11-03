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Казахстан договорился с соседними странами о пополнении Аральского моря

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Ржавый корабль на мели в Аральском море
Аральское море. Иллюстративное фото: DoctorEgg / Getty Images

Казахстан договорился о поступлении 11,1 кубокилометра воды в Туркестанскую и Кызылординскую области до 1 апреля, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации.

На официальном сайте Министерства водных ресурсов и ирригации РК сообщается, что вчера прошло заседание Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии, в рамках которого Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан подписали протокол о прогнозном режиме работы каскада водохранилищ в бассейнах рек Сырдарья и Амударья, а также утвердили лимиты по водозабору на межвегетационный период 2023-2024 года.

"До 1 апреля прогнозируется поступление 11,1 кубических километра воды в Шардаринское водохранилище, а ожидаемый водозабор по межгосударственному каналу "Достык" – 487 млн кубометров.

Это позволит накопить необходимый объем воды для вегетационного периода 2024 года в Туркестанской и Кызылординской областях, а также подать 1,6 млрд кубометров воды в Аральское море", - отметили в министерстве.

Следующее заседание комиссии пройдет в Казахстане в начале следующего года.

Проблемы с водой на юге Казахстана

Напомним, в этом году в Жамбылской области наблюдалась сложная ситуация с поливной водой. Несколько районов отключили от полива, из-за чего фермеры несли убытки.

В Минэкологии заявляли, что причина недостатка воды в том, что она перестала поступать из Кыргызстана. При этом вице-министр подчеркивал, что с каждым годом ситуация ухудшается.

Позже прекращение подачи воды в Казахстан объяснили в Кыргызстане.

Между тем казахстанские аграрии попросили ввести режим ЧС в Жамбылской области. Отмечалось, что из-за нехватки воды они понесли колоссальные убытки.

Тогда в регион прилетел премьер-министр Алихан Смаилов. Глава правительства сообщил пострадавшим аграриям, что прорабатывается вопрос о возмещении им убытков.

В конце августа в регионе все же ввели режим чрезвычайной ситуации. Позже стало известно, что фермеры региона потеряли 30% урожая, а ущерб от засухи может исчисляться миллиардами тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2043897-kazahstan-dogovorilsya-s-sosednimi-stranami-o-popolnenii-aralskogo-morya-i-shardarinskogo-vodohranilischa/

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