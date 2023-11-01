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30 лет независимости Казахстана

Как будет развиваться экономика Казахстана в ближайшие три года

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Женщина считает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава МНЭ Алибек Куантыров в мажилисе озвучил прогноз социально-экономического развития страны на 2024 – 2028 годы, передает корреспондент NUR.KZ.

Алибек Куантыров сообщил, что за основу формирования прогноза социально-экономического развития страны на 2024 – 2028 годы взят базовый сценарий при цене на нефть в 80 долларов за баррель.

"Реальный рост ВВП в 2024 году, по прогнозам, составит 5,3% с последующим увеличением до 6% в 2028 году.

Среднегодовой рост ВВП за 5 лет составит 5,8%. Номинальный ВВП вырастет с 135 трлн тенге в 2024 году до 218,5 трлн тенге в 2028 году. Во всех базовых отраслях экономики ожидается положительная динамика.

Несырьевой сектор станет одним из основных драйверов прогнозируемого роста. Среднегодовые темпы роста промышленности в 2024-2028 годах составят 4%. Обрабатывающая промышленность в среднем будет расти на 4,9%, опережая рост горнодобывающей промышленности", — сказал министр.

По его словам, за счет расширения добычи на месторождениях Кашаган, Тенгиз и Карачаганак добыча нефти увеличится с 95,4 до 102 млн тонн. А среднегодовой рост в сельском хозяйстве составит 4,5%.

"На фоне освоения инвестиций ожидается устойчивый рост в строительстве. Рост производства в реальном секторе будет способствовать росту сектора услуг в среднем на 6,3%. Внутренняя потребительская активность простимулирует рост торговли в среднем на 7,4%.

Прогнозируемый рост в сфере транспорта составит в среднем 6%, в отрасли информации и связи — 7,8%. На повышение экономической активности в отраслях будет влиять реализация инвестиционных проектов, меры государственной поддержки реального сектора и МСБ", — указал глава МНЭ.

При этом, по его словам, целевой коридор инфляции определен на уровне 6-8% в 2024 году, 5,5-7,5% в 2025 году с последующим снижением до 5% в 2026-2028 годах.

"Доходы республиканского бюджета в 2024 году, по прогнозам, составят 16,1 трлн тенге или на уровне 11,9% к ВВП. По сравнению с оценкой текущего года рост составляет 2,7 трлн тенге.

В плановом периоде ожидается их рост к 2026 году до 18,4 трлн тенге, или на 14,1%. Основной прирост доходов бюджета будет обеспечен за счет увеличения темпов развития экономики и улучшения налогового администрирования, а также снижения доли теневой экономики.

С учетом этого на республиканском уровне обеспеченность собственными доходами вырастет с 62,4% 2022 году до 70,3% в 2024 году и далее до 76,3% в 2026 году", — заявил Алибек Куантыров.

В номинальном выражении расходы республиканского бюджета прогнозируются с постепенным увеличением с 24 трлн тенге в 2024 году до 25,2 трлн тенге в 2026 году.

По отношению к ВВП прогнозируется их снижение с 17,8% в 2024 году до 15,6-14,6% в 2025-2026 годах.

Напомним, ранее мы сообщали, что рост цен снизился почти в два раза в Казахстане. Прожиточный минимум на душу населения за месяц вырос и составил 53 054 тенге по итогам октября.

Текущий показатель был спрогнозирован еще в ноябре 2022 года, когда инфляция находилась на рекордно высоком уровне. Тогда министр финансов РК предположил, что к концу 2023 года темпы роста цен снизятся в два раза.

Напомним, к ноябрю 2022 года инфляция достигла 18,8%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2043604-kak-budet-razvivatsya-ekonomika-kazahstana-v-blizhayshie-tri-goda/

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