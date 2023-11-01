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Прогноз сбылся: рост цен снизился почти в два раза в Казахстане

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Покупатели выбирают продукты питания в супермаркете
Продукты. Иллюстративное фото: Aja Koska/Getty Images

По итогам октября инфляция в Казахстане составила 10,8%. Этот показатель совпал с прошлогодним прогнозом министра финансов РК. Подробнее о росте цен в стране узнали журналисты NUR.KZ.

По данным Бюро национальной статистики в октябре 2023 года месячный темп роста цен на товары и услуги в стране составил 0,7%. Продукты питания подорожали на 0,5%, а сфера услуг и непродовольственные товары – на 0,8%.

Самый сильный рост цен был зафиксирован в Шымкенте – 1,1%. На втором месте расположилась Павлодарская область – 1%, а третье место делят между собой Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская и Мангистауская области, где месячная инфляция составила 0,9%. В Алматы цены выросли на 0,7%, а в Астане – на 0,6%.

Рост цен в регионах Казахстана
Рост цен в регионах Казахстана. Источник: Бюро национальной статистики

В сфере услуг сильнее всего подорожала аренда жилья (на 2,3%), а также проживание в отелях и гостиницах (на 2,2%).

Из продуктов питания сильнее всего подорожали помидоры (на 9,6%), яйца (на 5,5%), огурцы (на 5,3%) и муку (на 4,3%).

Также был зафиксирован рост цен на бензин. Марка АИ-98 подорожала на 3,7%, АИ-95 – на 1,5%. Цены на телевизоры выросли на 8,3%, ноутбуки – на 6%, а на электрообогреватели – на 4,7% за месяц.

Годовой рост цен снизился до прогнозируемого значения

Годовая инфляция по итогам октября опустилась до 10,8% (с 11,8% в сентябре). Цены на продовольственные товары повысились на 10,4%, платные услуги – на 11%, а непродовольственные товары – на 11,1%.

Инфляция в Казахстане
Инфляция в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

Стоит отметить, что текущий показатель был спрогнозирован еще в ноябре 2022 года, когда инфляция находилась на рекордно высоком уровне. Тогда министр финансов РК предположил, что к концу 2023 года темпы роста цен снизятся в два раза. Напомним, к ноябрю 2022 года инфляция достигла 18,8%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2043542-prognoz-sbylsya-ros-tsen-snizilsya-pochti-v-dva-raza-v-kazahstane/

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