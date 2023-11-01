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Прожиточный минимум снова начал расти в Казахстане

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Продукты и деньги.
Деньги и продукты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Прожиточный минимум на душу населения за месяц вырос и составил 53 054 тенге по итогам октября. В каком регионе нужно больше всего денег для покрытия базовых потребностей, узнали журналисты NUR.KZ.

В сентябре фиксировалось снижение прожиточного минимума на душу населения (ПМ). Тогда показатель снизился в среднем на 68 тенге. Однако в октябре снова начался рост.

Так, согласно данным Бюро национальной статистики, в среднем по Казахстану ПМ составил 53 054 тенге. Это значит, что именно столько нужно среднестатистическому жителю страны, чтобы покрыть свои минимальные базовые потребности.

Однако в ряде регионов показатель заметно отличается. Так, например, ниже среднереспубликанского ПМ зафиксирован сразу в 15 регионах страны, а выше только в пяти:

  • в Мангистауской области – 66 889 тенге;
  • в Астане – 59 347 тенге;
  • в Алматы – 56 262 тенге;
  • в Восточно-Казахстанской области – 56 017 тенге;
  • в области Ұлытау – 53 347 тенге.
Прожиточный минимум в октябре 2023 года
Прожиточный минимум в октябре 2023 года. Источник: Бюро национальной статистики

Стоит отметить, что не во всех регионах в октябре прожиточный минимум вырос. Например, в Астане за месяц ПМ уменьшился сразу на 1,2%.

Снижение также зафиксировано в Костанайской области – на 0,5%, до 49 991 тенге, а также в Северо-Казахстанской и Актюбинской областях – по 0,1% в каждом регионе, до 52 094 и 48 337 тенге соответственно.

Сильнее всего ПМ вырос в Шымкенте (на 1,7%, до 52 380 тенге), а также в Карагандинской (на 1,7%, до 51 590 тенге), Алматинской (на 1,3%, до 52 596 тенге) и Туркестанской (на 1,2%, до 47 580 тенге) областях.

Изменение ПМ за месяц в Казахстане
Изменение ПМ за месяц. Источник: Бюро национальной статистики

Напомним, показатель прожиточного минимума на душу населения используется для определения уровня бедности в регионах, а также при расчете адресной социальной помощи (АСП).

Ежегодно в Казахстане законом о республиканском бюджете также устанавливается прожиточный минимум для расчета базовых социальных выплат. В 2024 году он может быть равен 43 407 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2043479-prozhitochnyy-minimum-snova-nachal-rasti-v-kazahstane/

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