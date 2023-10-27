Министр нацэкономики раскрыл стоимость своего костюма, сделанного в Казахстане

В кулуарах сената глава Министерства нацэкономики, говоря о необходимости развивать отечественное производство, рассказал о своем костюме, сделанном в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Главу МНЭ Алибека Куантырова сегодня спросили, не станет ли повышенный с 12 до 16% НДС "налогом на бедность", поскольку вызовет повышение цен на все.

"Повышение цен у нас не будет, определенное давление мы ожидаем, причем это будет разовое, начиная с 2025 года. НДС у нас налог системообразующий, который должен принести в доход годовой до 2,5 трлн тенге – это равнозначно и даже выше трансфертов из Нацфонда. Эти деньги будут направлены на социальные нужды.

НДС платят далеко не все – меньше 6%.

Эффект от НДС будет весьма ограниченным и коснется не всех налогоплательщиков. Тема НДС и повышение налогов всегда была непопулярной, никто не любит платить дополнительные налоги.

Нам нужно думать более обобщенно, макроэкономически, потому что нужно повышать еще конкурентоспособность казахстанских товаров", – заявил Куантыров.

Министра спросили – означают ли его слова предложение покупать более дорогое, но казахстанское, нежели более дешевое, но импортное для поддержки казахстанского производства.

В ответ Куантыров показал свой казахстанский костюм за 90 тысяч тенге.

"Должен быть баланс. Если мы будем покупать только импортное, у нас не будет свое производство развиваться. У нас не будут создаваться рабочие места. Потом импорт так взвинтит цены, что нам деваться будет некуда. Поэтому надо развивать казахстанское производство.

Мы за казахстанское. Вот, видите, костюм? Казахстанского производства. Мы должны вкладываться туда. Вот так. Не дорогое, но казахстанское. Не обязательно дорогое.

90 тысяч тенге (костюм стоит – прим. ред.)", – пояснил министр.

Также сегодня Куантыров объяснил решение не облагать налогом депозиты в Казахстане и отметил, что iPhone не будут относить к предметам роскоши.

Напомним, в сентябре вице-министр экономики Азамат Амрин заявил об обсуждении вопроса увеличения НДС – предлагалось поднять его с 12 до 16%. Мнения экспертов и аналитиков по этому поводу были неоднозначными.

К слову, на сайте Британской энциклопедии говорится, что налог на добавленную стоимость (НДС) – это государственный сбор с суммы, которую коммерческая фирма добавляет к цене товара в процессе его производства и реализации.

Сегодня на правительственном часе в сенате глава Миннацэкономики рассказал, зачем в Казахстане хотят поднять НДС. Подробнее об этом можно почитать тут.