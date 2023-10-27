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Депозиты в Казахстане не будут облагаться налогом. В МНЭ объяснили такое решение

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Алибек Куантыров
Алибек Куантыров. Фото: primeminister.kz

Глава Министерства нацэкономики Алибек Куантыров сегодня в кулуарах сената заявил об отказе от идеи облагать депозиты подоходным налогом, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее в Казахстане высказывалась идея обложения депозитов физлиц прогрессивным ИПН. Однако сегодня министр нацэкономики сообщил, что реализовывать это предложение не будут.

"Отказались от этой идеи. Все, депозиты не будут облагаться (налогом – прим. ред.)", – подчеркнул Алибек Куантыров.

Позже он объяснил корреспонденту NUR.KZ логику такого решения.

"Связано не совсем с негативом. Мы же вопросы обсуждаем. То есть проект Налогового кодекса у нас в процессе обсуждения. Мы его обсуждаем с бизнесом, с экспертами, с международными экспертами, с госорганами и так далее. И это (обложение депозитов налогом – прим. ред.) была одна из идей, которую мы озвучили.

А потом подумали, что в принципе, наверное, депозиты, они нужны банкам. То есть казахстанцы оставляют депозиты, свои деньги там хранят, эти деньги должны крутиться в экономике.

То есть банки на что живут? У них же не всегда есть свой капитал, они берут капитал с депозитов, и вращают в экономике, выдавая кредиты. Поэтому логика была такая, и мы решили казахстанцев дополнительным налогом не облагать", – пояснил министр.

Напомним, 18 октября Алибек Куантыров сообщал, какие нововведения готовят для казахстанцев в части налогообложения.

По его словам, для физлиц рассматривалась возможность внедрения прогрессивного индивидуального подоходного налога.

"Для физлиц рассматривается сейчас возможность внедрения прогрессивного ИПН (индивидуальный подоходный налог – прим. ред.) – для тех, кто зарабатывает свыше 40-50 млн тенге в год, а также прогрессивный ИПН для пассивного дохода: для депозитов, для инвестиций в ценные бумаги. Но опять – это не коснется людей, которые имеют доходы ниже 40-50 млн тенге", – говорил глава МНЭ.

При этом напомним, несколько дней назад мы сообщали о том, что предельные ставки по самым популярным депозитам снизят в Казахстане с ноября.

Отмечалось, что в начале октября текущего года Национальный банк РК принял решение снизить базовую ставку с 16,5% до 16%. На этом фоне пересмотрел свои рекомендуемые предельные ставки по несрочным тенговым вкладам и Казахстанский фонд гарантирования депозитов.

Так, если в октябре 2023 года предельная ставка по ним установлена на уровне 16%, то с ноября она снизится и составит 15,5%.

Также эксперты объясняли, как не потерять деньги с депозита в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2042814-depozity-v-kazahstane-ne-budut-oblagat-nalogom-v-mne-obyasnili-takoe-reshenie/

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