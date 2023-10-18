Прогрессивный ИПН на депозиты и ценные бумаги хотят ввести в Казахстане

Глава Министерства нацэкономики Алибек Куантыров в кулуарах рассказал, какие нововведения готовят для казахстанцев в части налогообложения, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава МНЭ Алибек Куантыров сообщил, что в проекте нового Налогового кодекса планируется ввести НДС, провести анализ ряда льгот, многие из которых неэффективные, а также планируется введение налога на роскошь.

"Для физлиц рассматривается сейчас возможность внедрения прогрессивного ИПН (индивидуальный подоходный налог – прим. ред.) – для тех, кто зарабатывает свыше 40-50 млн тенге в год, а также прогрессивный ИПН для пассивного дохода: для депозитов, для инвестиций в ценные бумаги. Но опять – это не коснется людей, которые имеют доходы ниже 40-50 млн тенге", – указал глава МНЭ.

Между тем позитивные изменения готовятся для микро- и малого бизнеса – им хотят снизить количество отчетности на 30%.

"Для мелкого бизнеса, транспортный налог они платят, но чтобы они сдавали налоговую отчетность не квартально, а раз в год. Такие изменения вводятся. Поступления увеличатся, а количество видов налогов и платежей уменьшится. Нагрузка будет распределяться", – резюмировал Куантыров.

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев 1 сентября в своем послании народу поручил уменьшить количество видов налоговых платежей в бюджет.

"Недополученные налоги – это непостроенные больницы, дороги и школы. Следует критически проанализировать и сократить объем налоговых льгот минимум на 20%. Оставшиеся преференции должны предоставляться по четким правилам, без привязки к отдельным проектам и персонам", – отмечал президент.

В конце марта этого года глава государства подписал поправки в Налоговый кодекс.

Также добавим, в ходе процесса утверждения изменений и дополнений в Налоговый кодекс Минэкономики РК отмечало, что планируется исключить некоторые госпошлины – нововведение было направлено на физлиц.

Кроме того, в январе в КГД рассказывали о поправках, которые касаются исчисления индивидуального подоходного налога. Часть поправок расширяет перечень налоговых льгот.

Сегодня в мажилисе приняли в первом чтении поправки в налоговый кодекс и другие, связанные с налогами и платежами в бюджет законы – среди них повышение акциза на пивоваренную продукцию.