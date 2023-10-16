"Будем молиться, чтобы безвинных людей выпустили": МИД — о казахстанцах в секторе Газа

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве рассказал, сколько казахстанцев находятся в секторе Газа, передает корреспондент NUR.KZ.

Айбек Смадияров сообщил, что ситуация в секторе Газа остается очень сложной.

"Посольствами Казахстана в Египте и Иордании поддерживается связь с нашими гражданами, находящимися в данном районе.

Наши дипломаты ежедневно проводят переговоры с местными властями по возможному выезду наших соотечественников и членов их семей из сектора Газа в Египет через пропускной пункт Рафах.

На сегодня мы имеем информацию о том, что в секторе Газа находятся 67 граждан РК с документами. И вместе с членами семей это более 100 человек", — отметил он.

Он добавил, что у некоторых наших соотечественников и членов их семей отсутствуют какие-либо документы.

"Эти и другие организационные вопросы также прорабатываются казахстанскими дипломатами. Кроме Казахстана, переговоры также ведут посольства 45 стран.

Посольства Казахстана в Израиле, Египте и Иордании ведут мониторинг текущего местонахождения граждан Казахстана, а также прорабатывают возможные пути выезда в безопасные зоны.

На постоянной основе обновляются актуальные контакты для связи с соотечественниками. Сведений о погибших и раненых среди граждан Казахстана не зафиксировано", — резюмировал Смадияров.

Позже Айбек Смадияров сообщил, что МИД ведет переговоры, но пока ни одна страна не получила возможность вывести своих граждан из сектора Газа.

"Единственная возможность выхода из сектора Газа — это контрольно-пропускной пункт Рафах, который сейчас закрыт. И на который устремлены взоры всех дипломатов мира.

Идут очень сложные переговоры, потому что ситуация непростая. И регион сам не простой. Будем молиться, чтобы прошло все успешно и безвинных людей выпустили из сектора Газа", — подчеркнул представитель МИД РК.

В МИД также прокомментировали информацию о казахстанце, пострадавшем под обстрелом в Израиле.

Кроме того, Айбек Смадияров рассказал о планах по эвакуации оставшихся в Израиле казахстанцев.

Напомним, 10 октября в Алматы из Тель-Авива прибыли 166 пассажиров, из них большая часть граждане Казахстана, а также их дети и родственники.

13октября президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался о ситуации на Ближнем Востоке.

Ситуация на Ближнем Востоке

Напомним, 7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Также стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

11 октября Израиль объявил о переходе к "полномасштабному наступлению" в секторе Газа.

В ООН назвали число эвакуированных беженцев из сектора Газа.