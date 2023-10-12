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Токаев посетил выставку на международном технологическом форуме Digital Bridge (фото)

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Касым-Жомарт Токаев посетил выставку на форуме Digital Bridge
Касым-Жомарт Токаев посетил выставку на форуме Digital Bridge. Фото: Акорда

Сегодня глава государства посетил выставку, организованную в рамках международного технологического форума Digital Bridge, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев осмотрел выставочные зоны робототехники, Social Tech, Creative Economy, AI, FinTech, Industry 4.0, GovTech, Kaspikz, АРФР, Astana Hub, Freedom Bank, MyCar и другие.

В зоне робототехники глава государства побеседовал с членами сборной Казахстана по робототехнике, являющимися чемпионами многих соревнований, и ознакомился с проектами Ustem Foundation, Alem School, MakerSpace.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин доложил президенту, о том, что отдельные банки второго уровня и другие компании обеспечивают гражданам доступ к госуслугам посредством своих платформ.

Главе государства были представлены проекты в сфере цифровизации здравоохранения, в том числе "Подтверждение услуги на приеме у врача посредством QR" (еДенсаулык на eGov mobile) министерства здравоохранения

Президент также был проинформирован о проектах Astana Hub, реализации программы Google for Startups, Draper University, Tech Orda, Silkroad innovation hub, региональных IT-Hub-ов. АО "Национальные Информационные Технологии" презентовало проект AiGov – чат-бот по проведению консультаций и оказанию государственных услуг на основе искусственного интеллекта.

Затем Касым-Жомарт Токаев ознакомился с цифровыми решениями АО "НК "QazaqGaz" и проектом КМГ "Управления поездками" для обеспечения транспортной безопасности и прозрачного мониторинга работы транспорта и спецтехники.

Президент пожелал участникам выставки успехов в реализации цифровых проектов. Он подчеркнул, что цифровизация в стране направлена не только на совершенствование одной отрасли или сферы деятельности, но и на серьезные преобразования в экономике и общественной жизни в целом.

Напомним, сегодня глава государства выступил на форуме Digital Bridge 2023 – президент РК в ходе выступления поручил правительству внедрить 5G в Казахстане до конца 2025 года.

Кроме того, он высказался об опасности для человечества со стороны искусственного интеллекта. Тем не менее глава государства успокоил казахстанцев, пообещав, что ИИ не отберет работу у граждан.

Касым-Жомарт Токаев также поручил кабмину обеспечить строительство data-центров, специализирующихся на ИИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2040720-tokaev-posetil-vystavku-na-mezhdunarodnom-tehnologicheskom-forume-digital-bridge/

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