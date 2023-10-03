"С осуждением к нему отношусь": глава МЧС о задержанном по подозрению во взятке подчиненном

Главу МЧС Казахстана Сырыма Шарипханова на брифинге в правительстве спросили о его отношении к коррупции среди его подчиненных, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я хотел бы выразить благодарность руководству Антикора, которые по нашим всем обращениям качественно отрабатывают. В частности, Ерназар служит в академии гражданской защиты – конечно, я с большим осуждением отношусь к этому человеку, но как специалист он был на хорошем счету. Для меня неожиданность, что он пошел на такой шаг.

По Бекенову Ерлану – да, он тоже совершил противоправный поступок, за что понес ответственность. Также мы в своей системе против коррупции – в этом плане мы ведем деятельность по предупреждению и недопущению таких фактов. Такие люди не должны быть в нашей системе, и такие факты мы будем искоренять, это я вам заверяю", – заявил Сырым Шарипханов.

Он добавил, что в МЧС работают с личным составом – они должны видеть и понимать, что "коррупционная деятельность не приводит ни к чему хорошему".

Напомним, что о задержании упомянутого министром Ислама Ерназара, командира взвода академии гражданской защиты МЧС, стало известно в начале августа этого года – в Антикоре заявили, что его подозревают в получении вятки в 2,5 млн тенге.

А в июле сообщалось, что задержаны председатель Комитета противопожарной службы МЧС Нурболат Дербисов, а также начальники ДЧС Шымкента Мадияр Жаксибаев и области Жетісу Бауыржан Избасаров.

В Антикоре рассказали, что их заподозрили в получении на системной основе взяток от предпринимателей за покровительство в сфере противопожарной безопасности, принуждение проверяемых организаций к приобретению их услуг путем заключения контрактов, а также обеспечения своевременной оплаты по ним. Суммы незаконных вознаграждений варьировались от 100 тыс. до 4 млн тенге.

В августе этого года глава МЧС назвал шокирующей информацию Антикора о том, что сотрудники ведомства не боятся брать взятки, и задержании работников министерства в регионах. До этого глава Антикора заявлял, что каждый второй руководитель в МЧС совершает коррупционные правонарушения.