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"С осуждением к нему отношусь": глава МЧС о задержанном по подозрению во взятке подчиненном

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Сырым Шарипханов
Сырым Шарипханов. Фото: МЧС РК

Главу МЧС Казахстана Сырыма Шарипханова на брифинге в правительстве спросили о его отношении к коррупции среди его подчиненных, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я хотел бы выразить благодарность руководству Антикора, которые по нашим всем обращениям качественно отрабатывают. В частности, Ерназар служит в академии гражданской защиты – конечно, я с большим осуждением отношусь к этому человеку, но как специалист он был на хорошем счету. Для меня неожиданность, что он пошел на такой шаг.

По Бекенову Ерлану – да, он тоже совершил противоправный поступок, за что понес ответственность. Также мы в своей системе против коррупции – в этом плане мы ведем деятельность по предупреждению и недопущению таких фактов. Такие люди не должны быть в нашей системе, и такие факты мы будем искоренять, это я вам заверяю", – заявил Сырым Шарипханов.

Он добавил, что в МЧС работают с личным составом – они должны видеть и понимать, что "коррупционная деятельность не приводит ни к чему хорошему".

Напомним, что о задержании упомянутого министром Ислама Ерназара, командира взвода академии гражданской защиты МЧС, стало известно в начале августа этого года – в Антикоре заявили, что его подозревают в получении вятки в 2,5 млн тенге.

А в июле сообщалось, что задержаны председатель Комитета противопожарной службы МЧС Нурболат Дербисов, а также начальники ДЧС Шымкента Мадияр Жаксибаев и области Жетісу Бауыржан Избасаров.

В Антикоре рассказали, что их заподозрили в получении на системной основе взяток от предпринимателей за покровительство в сфере противопожарной безопасности, принуждение проверяемых организаций к приобретению их услуг путем заключения контрактов, а также обеспечения своевременной оплаты по ним. Суммы незаконных вознаграждений варьировались от 100 тыс. до 4 млн тенге.

В августе этого года глава МЧС назвал шокирующей информацию Антикора о том, что сотрудники ведомства не боятся брать взятки, и задержании работников министерства в регионах. До этого глава Антикора заявлял, что каждый второй руководитель в МЧС совершает коррупционные правонарушения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2039308-s-osuzhdeniem-k-nemu-otnoshus-glava-mchs-o-zaderzhannom-po-podozreniyu-vo-vzyatke-podchinennom/

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