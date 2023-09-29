"Отравляют общую атмосферу международных отношений": Токаев о санкциях

Касым-Жомарт Токаев в пятницу, 29 сентября, принял участие во встрече глав государств Центральной Азии с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В начале своего выступления клава государства выразил благодарность Олафу Шольцу за гостеприимство и прекрасную организацию саммита. Касым-Жомарт Токаев отметил, что запуск диалога «С5+Германия» весьма актуален, сообщает официальный сайт Акорды.

Глава государства подробно остановился на приоритетных направлениях развития сотрудничества. Первоочередной задачей он назвал расширение торгово-экономического сотрудничества.

"Общерегиональная торговля с Германией показывает положительную динамику, составив по итогам прошлого года 11 млрд долларов. На Казахстан приходится более 80% от этого товарооборота, и мы готовы нарастить экспорт в ФРГ дополнительно по 100 несырьевым позициям на общую сумму 850 миллионов долларов. Речь идет о продукции нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности", – сказал президент.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, росту взаимного товарооборота может способствовать заключение долгосрочных контрактов на импорт продукции из стран региона, а также предоставление государствам Центральной Азии специальных торговых преференций, аналогичных Генеральной системе преференций Европейского Союза (GSP+).

Глава Казахстана предложил создать совместную рабочую группу на уровне руководителей профильных ведомств для выработки предложений по упрощению условий торговли.

Встреча глав государств Центральной Азии с канцлером Германии Олафом Шольцем. Фото: t.me/aqorda_resmi

Кроме того, Токаев осудил санкционное противостояние и выступил за торговлю без ограничений и барьеров

"Казахстан против санкционного противостояния, поскольку политически мотивированные ограничения отравляют общую атмосферу международных отношений и не способствуют развитию торгово-экономического сотрудничества между государствами. В то же время мы вынуждены учитывать санкционные ограничения в региональной политике.

Считаем, что пришло время конструктивной дипломатии для поиска взаимоприемлемой формулы мира и сотрудничества. Об этом я недавно говорил с трибуны ООН на сессии Генеральной Ассамблеи этой универсальной организации. Казахстан выступает за развитие безбарьерной торговли и инвестиционное сотрудничество со всеми заинтересованными государствами.

Вчера у меня состоялись продуктивные переговоры с Вами, уважаемый канцлер, и главами ведущих германских компаний по вопросам экономического сотрудничества. Считаем, что перспективы такого сотрудничества радужные", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Другим приоритетным направлением для сотрудничества видится сельское хозяйство. Глава государства предложил при поддержке немецких партнеров создать в Казахстане Региональный центр устойчивого земледелия. По его словам, центр мог бы содействовать широкому обмену теоретическими разработками, а также их внедрению и коммерциализации.

По мнению президента, большие перспективы открывает дальнейшее развитие инвестиционного партнерства

"Германия уже более 30 лет неизменно находится в числе основных инвесторов в экономику нашей страны. Казахстан нацелен на продолжение взаимовыгодного сотрудничества с ФРГ и готов создавать все необходимые условия для немецких инвесторов, в том числе с соблюдением ESG-принципов", – заявил глава государства.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев дополнительный импульс инвестиционному сотрудничеству может придать привлечение в регион крупных немецких банков.

Глава государства также обратил внимание на необходимость эффективного взаимодействия в транспортно-транзитной сфере

"Сегодня Центральноазиатский регион становится ключевым звеном глобальных перевозок, играя важную роль в качестве континентального моста по направлениям «Север – Юг», «Восток – Запад».

Особое значение приобретает развитие Транскаспийского маршрута и его сопряжение со стратегией Global Gateway. В среднесрочной перспективе объем грузопотока по данному коридору может быть увеличен в пять раз. Для этого ведется планомерная работа.

Приглашаем немецких партнеров принять активное участие в развитии Транскаспийского маршрута и портов Каспийского моря, а также совместном производстве транспортных судов и создании логистических центров", – подчеркнул президент.

Как сообщил Токаев, казахстанские предприятия готовы восполнить дефицит на мировом рынке титана и других материалов.

Другим важным приоритетом для взаимодействия были названы сферы экологии и развитие «зеленой» экономики. Глава государства выразил признательность немецкой стороне за открытие Офиса водородной дипломатии в Астане, охватывающего все страны региона.

Высокую оценку президента также получила инициатива правительства Германии «Зеленая Центральная Азия», которая является продолжением «Водной инициативы для Центральной Азии».

В ходе встречи также выступили Канцлер Германии Олаф Шольц, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Напомним, вчера на совместном с канцлером Германии Олафом Шольцем брифинге президент Касым-Жомарт Токаев высказался о важности мирных переговоров, заявив, что сейчас наступает эра разумной дипломатии.

Наряду с этим он отметил, что Казахстан выступает за немедленное прекращение военных действий в Украине, а также заявил, что опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России у нашей страны не имеется.

Сегодня в МИД Российской Федерации прокомментировали намерение Казахстана следовать санкционному режиму в отношении РФ. В ведомстве заявили, что не вмешиваются в отношения Республики Казахстан с третьими странами.