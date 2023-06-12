Светлана Жакупова стала уполномоченным по правам социально уязвимых категорий населения

Светлана Жакупова. Фото: primeminister.kz

Касым-Жомарт Токаев назначил Светлану Жакупову уполномоченным по правам социально уязвимых категорий населения при президенте РК. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Распоряжением главы государства Жакупова Светлана Кабыкеновна назначена Уполномоченным по правам социально уязвимых категорий населения при президенте Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

По информации ИС "Параграф", Светлана Жакупова окончила Целиноградский государственный педагогический институт в 1991 году, а в 2006 году – Алматинскую академию экономики и статистики.

Трудовой путь она начинала воспитателем группы продленного дня и учителем начальных классов. Позже преподавала математику в средней школе.

С 1997 по 1998 году являлась старшим специалистом, главным специалистом отдела операционного учета Акмолинского городского отделения РГКП "Государственный центр по выплате пенсий".

Позже в разные годы занимала должности:

главного специалиста, начальника отдела экономического анализа, заместителя директора филиала Акмолинского (Астанинского) городского филиала РГКП "Государственный центр по выплате пенсий";

директора Акмолинского областного филиала РГКП "Государственный центр по выплате пенсий";

и.о. директора, директора департамента социального обеспечения и социального страхования Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

руководителя программ проектного офиса АО "Национальные информационные технологии";

вице-министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

13 августа 2014 года была назначена заместителем министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан. На этой должности Светлана Жакупова проработала до января 2017 года.

В 2017 году вновь заняла пост вице-министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. От этой должности она была освобождена 26 сентября 2019 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2024359-svetlana-zhakupova-stala-upolnomochennym-po-pravam-sotsialno-uyazvimyh-kategoriy-naseleniya/