Токаев дал поручение правительству из-за неблагоприятной ситуации на севере страны

Касым-Жомарт Токаев в связи с непогодой и неблагоприятной ситуацией в ряде северных регионов страны поручил оказать помощь фермерам, занимающимся производством зерна, об этом сообщается в Телеграм-канале Акорды.

"В связи с непогодой и неблагоприятной ситуацией в ряде северных регионов страны президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение правительству оказать финансовую и иную необходимую помощь фермерским и крестьянских хозяйствам, занимающимся производством зерна", – говорится в сообщении.

Напомним, несколько дней назад в Минсельхозе сообщили, что в северных регионах страны зафиксированы наиболее низкие темпы осенне-полевых работ. Из-за неблагоприятных погодных условий убрано всего 834,3 тыс. га зерновых, или 17% от общей площади.

"Из-за длящихся более двух недель дождей аграрии не могут убрать пшеницу. Фермеры обеспокоены тем, что зерно будет низкого качества и они останутся без семян на следующий год", – сообщали в МСХ.

Также аграрии жаловались на рентабельность работы элеваторов, которым потребуется гораздо большее количество топлива для просушки зерна. Не менее важный вопрос, который волнует фермеров, – кредитные обязательства и субсидии.

Тогда же новый министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров побывал с рабочей поездкой в Акмолинской области и встретился с местными фермерами.

Айдарбек Сапаров заявил, что все вопросы будут решены оперативно.

"Со стороны государства будет оказана необходимая поддержка. Все финансовые институты в индивидуальном порядке рассмотрят возможность пролонгации по кредитным обязательствам.

Что касается цены и дополнительного объема дизтоплива для сушки зерна, то уже завершается процесс согласования с другими госорганами. Для лицензированных хлебоприемных предприятий и фермеров, у которых есть сушилки, в обязательном порядке будет предоставлено удешевленное топливо", – сообщил Сапаров на встрече с руководителями агроформирований.

Добавим, что в начале сентября в Казахстане сменился министр сельского хозяйства – вместо Ербола Карашукеева, возглавлявшего ведомство с 2021 года, главой МСХ стал Айдарбек Сапаров. В свое время он был первым замглавы Минсельхоза.

Добавим, что глава государства в своем послании поднимал вопросы АПК. Он отмечал, что современное сельское хозяйство – это высокотехнологичная отрасль. По его словам, земля и климат уже не являются определяющим фактором успеха аграриев: на первый план вышли инновационные решения.

Президент также подчеркивал, что в настоящий момент серьезные реформы назрели в растениеводстве.

Позже о плачевном состоянии отечественной сельскохозяйственной отрасли заявляли и в мажилисе. По словам депутата Ерлана Саирова, фермеры не имеют денег, чтобы подготовить детей к школе.