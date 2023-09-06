"Народ одалживает хлеб": депутат указал на плачевное состояние казахстанских аграриев

Трактор. Иллюстративное фото: Juan Silva/Getty Images

Депутат мажилиса Ерлан Саиров на пленарном заседании палаты заявил о плачевном состоянии отечественной сельскохозяйственной отрасли, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерлан Саиров заявил, что отечественное сельское хозяйство находится в очень сложной ситуации.

Но государственные субсидии в этом году вместо того, чтобы увеличить, урезали.

"Система субсидирования Gosagro не работает в обычном режиме. Фермеры не получали все виды субсидий вовремя с 2020 года. Это заставляет их брать дорогие кредиты под 20% годовых, что значительно ухудшает их финансовое положение. Только по Акмолинской области из 23 тысяч заявок рассмотрено 13 тысяч, а по области Жетісу 1600 фермеров не получают субсидирования процентной ставки.

В этом году субсидий на поддержку аграриев выделено на 5,4% меньше, чем в прошлом году. Субсидирование удобрений сократилось на 23%, пестицидов – на 27%, животноводства – на 21%", - указал мажилисмен.

В таких условиях, по его словам, невозможно обеспечить продовольственную безопасность страны, повысить конкурентоспособность аграрной отрасли.

А принимаемые правительством и МСХ меры, заявил он, сработали в пользу не казахстанских, а зарубежных производителей.

"В животноводстве тоже ситуация очень серьезная. Сельчане не могут сдать свой скот и в итоге не имеют денег, чтобы подготовить своих детей к школе. Дошло до того, что народ одалживает хлеб", – заявил Ерлан Саиров.

Отметим, что на днях в Казахстане сменился министр сельского хозяйства - главой МСХ стал Айдарбек Сапаров. В свое время он был первым замглавы данного ведомства.

Ранее глава государства в своем послании поднимал вопросы АПК. Он отмечал, что современное сельское хозяйство - это высокотехнологичная отрасль. Земля и климат уже не являются определяющим фактором успеха аграриев, на первый план вышли инновационные решения.

Президент также подчеркнул, что в настоящий момент серьезные реформы назрели в растениеводстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2035540-narod-odalzhivaet-hleb-deputat-ukazal-na-plachevnoe-sostoyanie-selchan/