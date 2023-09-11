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Фермеры Акмолинской области боятся остаться без урожая из-за проливных дождей

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Айдарбек Сапаров с фермерами
Айдарбек Сапаров с фермерами. Фото: gov.kz

Новый министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров побывал с рабочей поездкой в Акмолинской области и встретился с местными фермерами, сообщается на официальном сайте Минсельхоза РК.

По данным МСХ, в северных регионах страны отмечаются наиболее низкие темпы осенне-полевых работ. Из-за неблагоприятных погодных условий убрано всего 834,3 тыс. га зерновых, или 17% от общей площади.

Глава Минсельхоза посетил три района Акмолинской области. В каждом обсудил с руководителями агроформирований актуальные проблемы. Нынешней осенью они у всех одинаковы.

"Из-за длящихся более двух недель дождей аграрии не могут убрать пшеницу. Фермеры обеспокоены тем, что зерно будет низкого качества и они останутся без семян на следующий год", - говорится в сообщении министерства.

Волнует аграриев и рентабельность работы элеваторов, которым потребуется гораздо большее количество топлива для просушки зерна. Не менее важный вопрос - кредитные обязательства и субсидии.

Айдарбек Сапаров подчеркнул, что все вопросы будут решены оперативно.

"Со стороны государства будет оказана необходимая поддержка. Все финансовые институты в индивидуальном порядке рассмотрят возможность пролонгации по кредитным обязательствам.

Что касается цены и дополнительного объема дизтоплива для сушки зерна, то уже завершается процесс согласования с другими госорганами. Для лицензированных хлебоприемных предприятий и фермеров, у которых есть сушилки, в обязательном порядке будет предоставлено удешевленное топливо", - сообщил Сапаров на встрече с руководителями агроформирований.

На встрече присутствовал также новый глава региона Марат Ахметжанов. Он также заверил, что будут приняты все меры для поддержки фермеров. По его словам, в регионе создали комиссию во главе с заместителем акима области по вопросам проведения уборочной кампании.

Напомним, в начале сентября в Казахстане сменился министр сельского хозяйства - вместо Ербола Карашукеева, возглавлявшего ведомство с 2021 года, главой МСХ стал Айдарбек Сапаров. В свое время он был первым замглавы Минсельхоза.

Добавим, что глава государства в своем послании поднимал вопросы АПК. Он отмечал, что современное сельское хозяйство - это высокотехнологичная отрасль. По его словам, земля и климат уже не являются определяющим фактором успеха аграриев: на первый план вышли инновационные решения.

Президент также подчеркнул, что в настоящий момент серьезные реформы назрели в растениеводстве.

Позже о плачевном состоянии отечественной сельскохозяйственной отрасли заявляли и в мажилисе. По словам депутата Ерлана Саирова, фермеры не имеют денег, чтобы подготовить детей к школе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036038-fermery-akmolinskoy-oblasti-boyatsya-ostatsya-bez-urozhaya-iz-za-prolivnyh-dozhdey/

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